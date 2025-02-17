快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

聽新聞
0:00 / 0:00

四技二專技優保送入學開跑 20校參與招生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

114學年度四技二專技優保送入學招生，將於114年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業或同等學力的學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考。

技專校院招生委員會聯合會表示，114學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。具報名資格考生請於114年2月17日早上10時起至114年2月20日下午5時止，至114學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名並繳寄相關資料。

技專校院招聯會指出，符合技優保送報名資格的考生，請於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名。本學年度招生計有20校、157個系（組）、學程、共提供495個名額，歡迎踴躍報名。若有任何問題，可逕洽主辦單位技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333分機214、210，網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/。

學測 網站 網路

延伸閱讀

中興大學碩士班考試1人違規 使用手機涉及舞弊取消資格

大學程式設計先修APCS檢測變革 擬採四等級通過制

技專多元入學指南手冊上架 招生資訊日程一次看

留學獎學金2月7日申請截止 教育部提醒儘早完成報名

相關新聞

四技二專技優保送入學開跑 20校參與招生

114學年度四技二專技優保送入學招生，將於114年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業或同等學力的學生，符合簡章規定技...

114學年頂大獨招管道 學士後醫學、護理系一次看

年後114學年大專校院招生陸續開跑，國立台灣師範大學工業教育學系學士班今年轉型為公費專班單獨招生，分作機械群與電機電子群...

「海洋奇緣」牽線 彰女學生蔡昱婕棄醫想當海洋生物學家

彰化女中三年級學生蔡昱婕，個性喜歡冒險，不走家人期望的醫生之路，透過「特殊選材」錄取國立台灣大學生命科學系，夢想成為海洋...

APCS檢定 擬改為4等級報考

近年愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）檢定，列入升學參採之一，這也讓ＡＰＣＳ報名人數增加。據本報...

APCS組招生名額少 高中師籲擴增

ＡＰＣＳ檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立ＡＰＣＳ組與資安組，但招生名額偏少。教師指出，大學端ＡＰＣＳ組名額...

已上路多年…教師盼帶動中學開課 建議APCS組名額應適度擴增

APCS檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立APCS組與資安組，但招生名額近年仍偏少，教師指出，大學端APCS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。