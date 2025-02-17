四技二專技優保送入學開跑 20校參與招生

114學年度四技二專技優保送入學招生，將於114年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業或同等學力的學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考。

技專校院招生委員會聯合會表示，114學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。具報名資格考生請於114年2月17日早上10時起至114年2月20日下午5時止，至114學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名並繳寄相關資料。

技專校院招聯會指出，符合技優保送報名資格的考生，請於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名。本學年度招生計有20校、157個系（組）、學程、共提供495個名額，歡迎踴躍報名。若有任何問題，可逕洽主辦單位技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333分機214、210，網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/。