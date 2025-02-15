114學年頂大獨招管道　學士後醫學、護理系一次看

年後114學年大專校院招生陸續開跑，國立台灣師範大學工業教育學系學士班今年轉型為公費專班單獨招生，分作機械群與電機電子群招生，總計提供15個名額。另因應國內醫護人才缺口，國立如台大、中山大學也推出學士後醫學系與護理系單獨招生，目前均在報名階段。

台師大工教系今年轉型為公費專班單獨招生，招生名額首年提供15名，目標為培育優質技術型高級中等學校工業類科師資，國內公、私立高級中等學校畢業生，只要參與並取得今年統測成績者即可報名。

根據台師大簡章，機械群分為製圖科／電腦機械製圖科、板金科、機械科；電機電子群則分為電機科、電子科、資訊科與電機空調科。所有科別第一階段初試項目均為參採統測成績以及專題實作、學習歷程檔案；複試均為術科實作和面試。師大工教系公費專班於統測後5月5日至5月12日起開放報名並上傳審查資料。

另外，年後學士後醫學、學士後護理先開跑。台大學士後護理系今年提供30個名額，修業年限以兩年半為準，考生持經教育部認可的國內外大學校院非護理學系畢業且取得學士學位者均能報考。

台大學士後護理系甄選項目包括書面審查資料與口試，報名已起跑，即日起至3月7日開放考生報名與上傳資料。

中山大學學士後醫學系114學年招生則分為一般醫學組和智慧醫療組，兩者均為公費，一般醫學組提供至少20個名額，智慧醫療組則為至少3個名額，分為第一階段筆試與第二階段面試，考生僅能選擇一組報考，修業年限以四年為準。

中山大學學士後醫即日起至2月20日傍晚17時開放報名和上傳資料。詳情可參考各校報名網站、簡章。