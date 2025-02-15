落榜2年第3年連上3榜 她靠鬧鐘休息法「認真讀認真玩」

陳韋如考律師連續落榜兩年，第三年不但上榜，還一口氣考上考上律師、高考法制與司法特考三等檢事官。她以自己的經歷建議考生：

「堅持到底就是勝利，不管是唸書還是考試，即便中途跌跤也要有運動家精神繼續堅持」。她曾目睹考生因為考題太難、考第一科就離開考場，但她認為「你永遠不知道，堅持下去會不會上榜」，唯有堅持下去的人才能得到成功的果實。

研究所還沒畢業，陳韋如就考上了書記官。這樣的順利讓她對司法特考掉以輕心，自信爆棚地認為轉戰考律師、也可以很快就考上。沒想到她考律師兩次都落榜，第三次才考上。

離開校園後重拾書本，加上書記官工作繁忙，陳韋如面對許多懷疑或嘲笑的聲音，不少朋友不相信她考得上。「如果連自己都不相信自己，就沒資格稱為一個有理想目標的人了。」她給自己勇氣，別人愈不看好、愈要做給別人看。

經歷兩次落榜，陳韋如反省自己的讀書方式，創造一套獨特的「鬧鐘休息法」。當她讀書產生倦怠，就會設15到20分鐘鬧鐘看影片、滑手機或做任何事情，讓自己徹底放空與放鬆。等到鬧鐘響了，再回到書桌打開書本。

「休息和念書一樣， 都必須專心與認真。」陳韋如表示，前幾次備考沒給自己彈性，導致越接近考試越看不下書。她發現一邊念書一邊玩手機、看影片，讓你根本無法專心；休息的時候也不敢太放鬆。但如果透過鬧鐘分割時間，「認真念書認真玩」，讀書反而非常有效率。此外，她每周會選一天檢視讀書進度，如果達標，當天就可以放鬆休息。

她認為，勤練考古題相當重要，但不是死背考古題，是要理解以及靈活運用。練習考古題的重點在於理解背後的爭點，只要能夠徹底理解爭點，題目再活也可以應變。

談到應考秘訣，陳韋如透露自己考試前會去廟裡拜拜，考試時會自己腦補「神明就在旁邊」陪她順利度過考試。她認為求神拜佛是一種安定身心的方式，只要心定下來，考試就不會緊張，「不緊張」才是考出高分的關鍵。