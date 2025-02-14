「海洋奇緣」牽線 彰女學生蔡昱婕棄醫想當海洋生物學家

彰化女中三年級學生蔡昱婕，個性喜歡冒險，不走家人期望的醫生之路，透過「特殊選材」錄取國立台灣大學生命科學系，夢想成為海洋生物學家。

蔡昱婕說，家人一直期待她讀醫學系，但她不想當醫生，反而對海洋生物及環境保護議題很有興趣，後來看了電影「海洋奇緣」，片中的女主角勇敢實現夢想，讓她十分感動，也給了啟發，因此決心走向海洋生物學家之路。

蔡昱婕說，她喜歡冒險，選擇就讀生命科學系是一項很有趣的挑戰，但家人不放心，她只有更注意安全，才不會讓家人擔心。

蔡昱婕以準大學生身分，已經提前開始了大學課程的學習，在國立海洋生物博物館實習研究，專注於海洋天然物的化學成分和生物活性分析，並參與了國家科學及技術委員會的研究計畫。

在研究過程中，蔡昱婕負責珊瑚的大量培養，也參加野外實地考察。蔡昱婕說，珊瑚需每天照顧，很像在養小孩，又不好養，是最辛苦的部分，但看著牠們長大，就會覺得很感動。

蔡昱婕還嘗試科普寫作，與夥伴的科展研究，將刊登在海生館官方雜誌「奧秘海洋」上，展現了她對生物研究的熱忱。她說，感謝一路上獲得的支持與機會，會珍惜每一次學習機會，努力實現成為海洋生物學家的夢想。

彰化女中校長陳香妘指出，面對多元發展的時代，每個不可能都有機會變成可能，鼓勵學生在選擇大學科系的同時，兼顧自己的興趣，才能走得更遠更好。