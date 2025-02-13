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台師大碩班考試報名暴增5成 半導體、AI、綠能夯

中央社／ 台北13日電
圖為教室示意圖。圖/ingimage
圖為教室示意圖。圖/ingimage

台師大今天舉行114學年碩士班招生筆試，今年考試管道有5218人報考，比去年暴增5成，增幅近10年最高，半導體、AI、綠能、全球化等相關系所最受考生青睞。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，受少子女化影響，多數升學考試報名人數逐年下滑，但台師大114學年碩士班招生考試不減反增，今年有55系所招生，5218人報考，比去年暴增5成，是近10年新高，招收名額727名，錄取率僅13.93%。

根據台師大資料顯示，資訊工程系、電機工程系、機電工程系、光電工程研究所、管理研究所、全球經營與策略研究所、綠能科技與永續治理研究所等7個系所，增幅均逾100%。

台師大分析，今年報名最多的資工系碩士班達985人報名，比去年增加逾1倍，且連續3年都是報名人數最多的科系，應和政府提倡與推動AI相關政策有關，因此影響就業市場對相關領域人才的需求，就連成立兩年的AI跨域應用研究所，增幅也逾7成。

錄取率部分，台師大提到，教育心理與輔導系有379人報考，爭取11個名額，錄取率僅2.9%，連續8年蟬聯最難考上的科系；另外，新成立的車輛與能源工程研究所，今年首度加入招生行列，20人爭取2個名額，可預期未來報考人數將顯著增加。

台師大教務長劉美慧表示，學校與多家龍頭企業建立緊密合作，提供學生產業實習及研究機會，例如台積電與台師大合作開設「半導體學程」，同時將課程融入產業培訓，像是和輝達、技嘉科技產學合作；另外還推動「碩士班先修課程」、「鼓勵學生參加專題研究」、「設置本校畢業生碩士班新生入學成績優異獎學金」等配套措施，培育優質研究人才。

半導體 台師大 科系

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