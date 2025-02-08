大學美術術科考試登場 2855人報考
114學年度大學美術術科考試今天登場，全國共有2855人報考，考試成績可作為後續各入學管道的檢定篩選標準，或納入總成績計算。
114學年大學術科考試美術組考試時間為本月8日至9日，考試地點分為北一區（台灣師範大學和平校區）、北二區（台灣師範大學附屬高中）、中區（彰化師範大學）、南區（高雄師範大學），共有2855名考生報名。
美術術科考試今天上午考素描，下午考彩繪技法、創意表現，明天則依序考水墨畫、書法、美術鑑賞。考生可自由選考，各項目成績滿分都是100分。
大學術科考試委員會提醒，考生務必記得攜帶准考證應考，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人，仍可應試，但須於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或申請補發。
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