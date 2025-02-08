快訊

愛表演又暴怒、失控罵媽媽？心理師評汪小菲性格「這兩點」容易爆炸

趙薇、范冰冰劣跡波及「還珠格格」！　瓊瑤宇宙蛇年啟動計畫曝光

豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

大學美術術科考試登場 2855人報考

中央社／ 台北8日電

114學年度大學美術術科考試今天登場，全國共有2855人報考，考試成績可作為後續各入學管道的檢定篩選標準，或納入總成績計算。

114學年大學術科考試美術組考試時間為本月8日至9日，考試地點分為北一區（台灣師範大學和平校區）、北二區（台灣師範大學附屬高中）、中區（彰化師範大學）、南區（高雄師範大學），共有2855名考生報名。

美術術科考試今天上午考素描，下午考彩繪技法、創意表現，明天則依序考水墨畫、書法、美術鑑賞。考生可自由選考，各項目成績滿分都是100分。

大學術科考試委員會提醒，考生務必記得攜帶准考證應考，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人，仍可應試，但須於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或申請補發。

彩繪 彰化

延伸閱讀

已上路多年…教師盼帶動中學開課 建議APCS組名額應適度擴增

大學程式設計先修APCS檢測變革 擬採四等級通過制

NCAA遵循川普禁令 女子體育賽事限天生女性參賽

阿里集團組建頂級AI團隊 新加坡管理大學教授傳任副總

相關新聞

大學程式設計先修APCS檢測變革 擬採四等級通過制

近年來愈來愈多大學資工、電機系將APCS（大學程式設計先修檢測）檢測，列為升學參採之一，讓APCS的報名人數愈來愈多。根...

已上路多年…教師盼帶動中學開課 建議APCS組名額應適度擴增

APCS檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立APCS組與資安組，但招生名額近年仍偏少，教師指出，大學端APCS...

APCS檢定 擬改為4等級報考

近年愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）檢定，列入升學參採之一，這也讓ＡＰＣＳ報名人數增加。據本報...

APCS組招生名額少 高中師籲擴增

ＡＰＣＳ檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立ＡＰＣＳ組與資安組，但招生名額偏少。教師指出，大學端ＡＰＣＳ組名額...

大學美術術科考試8日舉行 7日下午開放看考場

114學年度大學美術術科考試將於8日至9日舉行，共有2855人報考，7日下午2時至4時開放考生查看試場位置，但不得進入試...

高中生百大熱門校系 電機資訊關注最高、法律系也入列

114升大學繁星推薦、申請入學即將開跑，升學輔導平台大學問網站於全國2658個科系中，排行出點閱最高的百大熱門校系。法律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。