APCS組招生名額少 高中師籲擴增

ＡＰＣＳ檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立ＡＰＣＳ組與資安組，但招生名額偏少。教師指出，大學端ＡＰＣＳ組名額停留在一系不到五個，建議適度拓展ＡＰＣＳ組名額，甚至因應未來職場需求，商學院等科系也能適度開設ＡＰＣＳ組，當大學端有需求，才能刺激高中端開課、學生學習。

據教育部統計，ＡＰＣＳ組於一○七學年招生時首度試辦上路，當年僅廿二個大學校系參加、提供四十六個名額，一一一學年ＡＰＣＳ組招生名額首次破百；去年招生首度分出資安組，共招生一七九個名額，今年一一四學年則增為一九八個。

台北市中正高中資訊教師賴和隆表示，試辦初期ＡＰＣＳ組名額少，是為顧及城鄉差距等，但上路多年測驗已趨穩，建議ＡＰＣＳ組應可開出更多名額。此外，商學院等科系也能適度開設ＡＰＣＳ組，近年不少學校商學院科系升學管道都參採數Ａ，可見其也是有寫程式的需求。大學端有市場，才能促使高中端開設進階選修等課程。

升學輔導平台執行長魏佳卉說，頂大資工、電機系課程難度頗高，不少學生「硬讀」，但往往先在大一課程上倒一片。高中階段可先嘗試ＡＰＣＳ檢測，為自身的程度和能力定錨。