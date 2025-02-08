APCS檢定 擬改為4等級報考

近年愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）檢定，列入升學參採之一，這也讓ＡＰＣＳ報名人數增加。據本報掌握，主辦單位台師大研議增加ＡＰＣＳ檢定場次，從一年三場增至六場，檢定成績也從原本的級分制，改為Ａ1、Ａ2、Ｂ1、Ｂ2等級通過制，由學生自行選擇報考哪個等級。

學界評估，ＡＰＣＳ的考試變革也將牽涉到各校後續的參採標準異動訂定，頂大勢必要求比較高，考驗各校招生策略，評估將有一段銜接期。

ＡＰＣＳ參考美國大學先修課程，分為觀念題與實作題並設五個級分，檢定成績不只可用於申請入學ＡＰＣＳ組、資安組，也能用於特殊選才或於一般申請入學管道檢具為多元表現，因此近年報考人數激增。因應考生需求，ＡＰＣＳ檢測擬從一年三場增為六場，並研議仿效類似全民英檢，將ＡＰＣＳ考試分為Ａ1、Ａ2、Ｂ1、Ｂ2四等級，開放考生自由選考。

暨南大學教育學院長陳啓東說，ＡＰＣＳ檢測過去多辦在中學生期中、期末考前，容易蠟燭兩頭燒，增為六場次對學生會更友善。不過屆時校系參採指標也將一起調整，可能會有變革前後持不同時期成績的學生，還需一段銜接和宣導期。

元智大學電機系教授陳敦裕認為，近年資訊能力檢定、競賽相當普遍，也鼓勵學生自主報名，倒不必獲得佳績才要檢具，如能檢具前百分之卅至五十的成績亦可，代表學生能自發學習，就有參考性。

教育部表示，ＡＰＣＳ檢測場次及相關試務規畫需廣泛研議，主辦單位台師大正多方徵詢專家學者意見，尚在研議中。