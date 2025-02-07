已上路多年…教師盼帶動中學開課 建議APCS組名額應適度擴增

APCS檢測近年廣泛用於升學，並於申請入學管道陸續設立APCS組與資安組，但招生名額近年仍偏少，教師指出，大學端APCS組名額仍停留在一系僅不到五個，建議能適度拓展APCS組名額，甚至因應未來職場需求，商學院等科系也能適度開設APCS組，大學端有需求，才能刺激高中端開課、學生學習。

根據教育部統計，APCS組於107學年招生時首度試辦上路，當年僅22個大學校系參加並提供46個名額，11學年APCS組招生名額首破百，自去年113學年招生首度分出資安組，兩組招生179個名額，今年114學年則增為198個。

台北市中正高中資訊教師賴和隆表示，如部分大學資工系一屆可招80人，但通常APCS組只約不到五個名額，學生看名額少，就可能改走一般申請入學。試辦初期APCS組名額少，是為顧及城鄉差距等考量，但上路多年後測驗已趨穩，中學生只要有確實修讀必修、部訂選修等考過三級分應非難事，因此建議APCS組應可開出更多名額。

賴和隆也談到，因應時代需求，也許商學院等科系也能適度開設APCS組，近年不少學校商學院科系升學時都參採數Ａ，可見其也是有寫程式的需求。大學端有市場，才能回頭促使高中端開設進階選修等課程，或刺激學生自主學習、參與檢定。

升學輔導平台執行長魏佳卉則談到，尤其頂大資工、電機系課程難度頗高，不少學生「硬讀」，但往往就先在大一課程上倒一片。即便學生升學不走APCS組，但高中階段能先嘗試APCS檢測，為自身的程度和能力定錨，確保上大學可先擁有一定基礎。