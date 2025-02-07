大學程式設計先修APCS檢測變革 擬採四等級通過制

近年來愈來愈多大學資工、電機系將APCS（大學程式設計先修檢測）檢測，列為升學參採之一，讓APCS的報名人數愈來愈多。根據本報掌握，主辦單位台師大正研議增將APCS檢定考試場次，從一年三場增加到六場，檢定成績也從原本的級分制，改為A1、A2、B1、B2等級通過制，由學生自行選擇報考哪一個等級。

學界評估，APCS的考試變革也將牽涉到各校後續的參採標準異動訂定，頂大勢必要求比較高，考驗各校招生策略，評估將有一段銜接期。

APCS參考美國大學先修課程，分為觀念題與實作題並設五個級分，檢定成績不只可用於申請入學APCS組、資安組，也能用於特殊選才或於一般申請入學管道檢具為多元表現，因此近年報考人數激增。

因應考生需求，APCS檢測擬從一年三場增為六場，並研議仿效類似英檢概念，將APCS考試，分為A1、A2、B1、B2四等級，開放考生自由選考。

暨南大學教育學院長陳啓東表示，APCS檢測過去多辦在中學生期中、期末考前，容易蠟燭兩頭燒，增為六場次對學生會更友善。不過屆時校系參採指標也會一起調整，可能會有變革前後持不同時期成績的學生，還會需要一段銜接和宣導期。

陳啓東也談到，學生能藉APCS試探興趣和能力，觀念題、實作題三級分約莫是一能力指標。高中資訊課程時數較少，現階段想考到三級分以上需自行課外努力，尤其頂大多期望學生檢具四級分成績，也是想藉此了解學生的課外自學力以及是否真的具備興趣。

元智大學電機系教授陳敦裕則觀察，學生若檢具的APCS成績較佳，則入學後表現也較好。又近年資訊能力檢定、競賽相當普遍，也鼓勵學生自主報名，倒不必獲得佳績才要檢具，如能檢具前30%至50%的成績亦可，代表能自發學習，就有參考性。

教育部表示，APCS檢測場次及相關試務規畫需廣泛研議，主辦單位台師大正多方徵詢專家學者意見，尚在研議中，將持續掌握相關訊息。