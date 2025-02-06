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大學美術術科考試8日舉行 7日下午開放看考場

中央社／ 台北6日電
圖為教室示意圖。圖/ingimage
圖為教室示意圖。圖/ingimage

114學年度大學美術術科考試將於8日至9日舉行，共有2855人報考，7日下午2時至4時開放考生查看試場位置，但不得進入試場內。

大學術科考試委員會新聞稿指出，114學年大學術科考試美術組考試時間為8日至9日，考試地點分為北一區（台灣師範大學和平校區）、北二區（台灣師範大學附屬高中）、中區（彰化師範大學）、南區（高雄師範大學），共有2855名考生報名。

大學術科考試委員會表示，術科考試當日，考生務必記得攜帶准考證應考，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，將依違規處理辦法扣減該項目成績。

美術術科考試於7日下午2時至4時開放考生查看試場位置，但不得進試場內；畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但須於考場規定吹風區使用，考試時間包含紙張吹乾、噴膠時間，考生應於考試規定時間內將畫面吹乾，完成作答。

位置 吹風機 彰化

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