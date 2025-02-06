高中生百大熱門校系 電機資訊關注最高、法律系也入列

114升大學繁星推薦、申請入學即將開跑，升學輔導平台大學問網站於全國2658個科系中，排行出點閱最高的百大熱門校系。法律系因就業方向明確、薪資高，整體排名躍升；電資科系則受惠於半導體等產業，進步最多，資訊也是18學群中點閱最高、最多人關注的學群。

大學問網站根據近一年來自449萬人不重複使用者5319萬筆瀏覽數，從全國2658科系中排行點閱率最高的校系，發現2025年受私立學校學雜費補助影響，相較前一年，入榜科系國立大學從76系減少為69系，私立大學則從24系增加為31系。

大學問執行長魏佳卉指出，今年學生關注科系明顯為就業導向，包括國考證照、AI、半導體、金融等相關科系入榜增加。百大熱門科系入榜最多者為法律系，總計10系入榜，排名前3分別為第1名政大法律、第13名台大法律、第14名東吳法律，法律系排名躍升，在於是社會組中少數就業方向明確且相對高薪的領域，有國考證照保障。

魏佳卉也指出， 加上近年半導體、ＡＩ、生技等產業跨國合作愈來愈多，需具智慧財產權、國際商務等供應鏈合約、網路數據、人工智慧應用等資安法務應用，多元就業及高薪人才需求增加，進一步提升法律系關注度。

金融業也是社會組熱門就業領域，財經學群包括第18名台大財金、第44名台大經濟、第66名中大財金等。魏佳卉表示，整體觀之，大學財經學群科系排名普遍比去年高，也反應高中生及家長對於大學科系未來就業前景有更大的關注。

另外，調查也指出，電機和資訊科系熱門度排名全面提升，台大電機從第29名提升至第22名，另也包括第28名台大資工、40名清大資工、43名的中大資工等系均穩坐百大。魏佳卉表示，半導體產業帶動電資領域人才需求，國內科系也多，整體排名均往上提升。

調查也發現，生死系、中醫系、日文系等也頗有異軍突起之勢。魏佳卉指出，南華生死系排名第64，是全國唯一的生命禮儀專業科系，因高齡化後相關需求提高，就業市場看好；第91名陽明交大中醫去年剛成立就進榜，又全國3個中醫學系排名也比去年成長，中醫學系可跨領域取得中醫、西醫執照，對想從醫的學生不失為好選擇。

外語學群3系入榜，魏佳卉也說，受到外語學群整併汰弱留強，相關科系以日文系整體排名提升最多，加上日本少子化、缺工，大量來台招募人才，學生日文學習熱度仍不減。