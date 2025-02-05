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佛光大學繁星生大一免學費 大二至大四加碼一年3.5萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學蔬食系、傳播系、資訊系、外文系四系聯合海外實習飛往加拿大展開跨域共學旅程。圖／佛大提供
佛光大學蔬食系、傳播系、資訊系、外文系四系聯合海外實習飛往加拿大展開跨域共學旅程。圖／佛大提供

佛光大學114學年針對繁星管道入學生，給予新生免學雜費優待，大二至大四再加碼補助一年3.5萬，拉近公、私立大學收費。此外，繁星生亦可享有免費語言檢定班、AI應用線上課程、住宿優待等方案，助學生充實大學生活。

佛光大學副招生長李喬銘表示，去年一名陳姓學生由繁星管道進入佛大，但尚未入學時發生家庭變故，佛大馬上啟動專簽，立即協助安排暑期住宿、打工。

李喬銘表示，從該案身上也得知，若未於第一時間協助，學生恐很難順利進入大學。對此，佛大對繁星入學新生給予第一年免學雜費待遇，大二至大四，配合政府補助私立大學生一年學雜費3.5萬，佛大一年再加碼3.5萬，收費幾等同公立大學，協助學生減輕負擔，另再給予四年全額住宿補貼。

李喬銘也說，檢視歷來入學生，繁星管道入學者穩定最佳，於高中階段時就能展現高自律，升大學後能持續擴展學習觸角，除了專注校內課業外也願意參與社團、交流活動，甚至幫助同儕學習，相較其他管道入學生更能帶動學習氛圍。

李喬銘談到，佛大也提供繁星生免費的托福、日文、韓文檢定課，可依自身時間和規劃，以利進修雙聯學位、出國交換。學校也安排資通訊相關科系教師，為學生開授AI應用線上課程，協助文、商等學院生將AI銜接科系專業。課程於繁星放榜後開始辦理，讓上榜生不會虛度光陰。

佛大外文系二年級學生陳香秀表示，佛大對繁星生提供保證住宿、繁星獎學金等優惠，加上出國交換、海外實習等機會。繁星獎學金四年可受領16萬，但學期成績須維持在前20%，也藉此督促自己維持學業。今年暑假將赴美國達拉斯實習，教導學前班學生中文；亦規劃大三下赴美交換，再取得雙聯學位。

陳香秀來自緬甸仰光，她指出，出社會期望先投入航空業歷練，爾後轉職成無國界教師，為缺乏教育資源的國家打造就學環境。

陳妃暄則就讀佛大蔬食系一年級，她表示，佛大收費近似公立大學，且有機會取得雙聯學位，未來希望成為專業的蔬食料理廚師，也盼透過學校托福課程加值外語，再赴海外深造。

李喬銘也談到，除校際方案外，針對繁星生各科系也於助學工讀、升學證照、出國交換、就業輔導等面向各別提出加碼，依學系人才培育方向辦理，繁星生能將校際方案搭配科系方案使用，充實大學生活。

佛光大學頒發繁星入學學生陳香秀（右二）獎狀傳承鼓勵就學精神。圖／佛大提供
佛光大學頒發繁星入學學生陳香秀（右二）獎狀傳承鼓勵就學精神。圖／佛大提供

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