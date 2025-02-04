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南一中陳仕文、施宏宇捨電機上台大物理 堅信「可進可退最好選擇」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中科學班學生陳仕文（左起）、施宏宇，透過特殊選才管道上台大物理系。
台南一中科學班學生陳仕文（左起）、施宏宇，透過特殊選才管道上台大物理系。

南一中科學班學生陳仕文、施宏宇對物理有興趣，投入學習與研究，並參加大小型競賽都有好成績，透過大學入學特殊選才管道申請上台大物理系，雖然有親友建議他們讀電機，但基礎科學卻是未來科技發展重要柱石，他們信心堅定認為，讀物理系是最好選擇。

陳仕文說，國中時物理成績相較他科就較為凸出，但還沒想到上大學要讀物理系，上了高中後，接觸到與物理相關的競賽而引發興趣，並投入學習，參加徐有庠盃台灣青年物理辯論競賽獲得銀牌獎，並進入國手選訓，準備參加世界賽。日前以「磁懸浮裝置探究及相關參數之探討」為題製作海報，參加科學展覽會，獲得3等獎，有機會能再參加國際賽，對自己是一大肯定。

施宏宇在國中階段就對物理有興趣，也曾通過教育部國際國中科學奧林匹亞初選，在選訓時閱讀相關教材，進一步認識物理後，更加有興趣，也使自己累積更多相關知識。上高中後，因班導是物理老師，在鼓勵下，參加許多競賽，包含物理辯論競賽、旺宏科學獎都有好成績，更堅定自己往基礎科學邁進的信心。高三參加學科能力競賽，獲得物理組全國三等獎、南區科展優等。

陳仕文、施宏宇選擇就讀台大物理前，也有親友建議他們可考慮就讀電機，認為未來出路比較好，但他們早就在這方面做了功課，其實讀物理系是可進可退的最好選擇，特別是未來科技發展，物理也扮演相當重要角色，出路並非不好，家人也都支持他們。

施宏宇說，自己除了錄取台大物理，也錄取了交大電機，親友建議他讀電機的聲音確實滿大的，但考量到他的興趣，以及對物理系畢業生的發展有更進一步了解，知道物理系出路好，也都轉為支持與鼓勵。陳仕文表示，未來想往學術面發展，施宏宇則是要往產業界發展。

陳仕文在高中時期忙於研究、參加比賽，沒時間出遊，他說，上大學前這段期間除了繼續充實自己，也要好好體驗高中生活，除多讀一些有興趣的書籍，也要去旅遊。施宏宇認為，自己較弱的是英文，會把握時間增強這方面的能力，為上大學做好準備。

台南一中科學班學生陳仕文（右起）、施宏宇，透過特殊選才管道上台大物理系。
台南一中科學班學生陳仕文（右起）、施宏宇，透過特殊選才管道上台大物理系。

南一中 台大 物理科 特殊選才

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