學界：校務評鑑較能看出好壞

相較於註冊率，學界直言「校務評鑑」更能看出一校的好壞，評鑑結果有上網公開，卻不易查詢，公私立學校網站也未整合，呼籲教育部應公開透明，比照註冊率的模式公告。

中原大學教務長皮世明表示，若要客觀評估各校的教學品質，可參照校務評鑑及系所評鑑，只是家長跟學生可能並不知道評鑑的結果。

龍華科大校長葛自祥也說，教育部已不強制各校進行「系所評鑑」，教育部會針對教學品質欠佳的學校進行查核，但不會公布查核名單。

中正大學副校長詹盛如表示，各校教學評鑑涉及個別教師隱私與權益，公開審閱亦有不少難度。

教育部表示，各校校務評鑑結果皆公告於高等教育評鑑中心基金會網站，供查詢參考；技專校院的校務評鑑則於每年六月中旬，於台灣評鑑協會網站更新。