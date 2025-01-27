升學依據 選校系看註冊率 考生恐踩雷

學測剛落幕，許多學生和家長模擬落點、挑學校。其中各校「註冊率」是教育部每年底都會公告的資訊，也是學生選校的參考。不過，許多大學校長坦言，註冊率容易因「寄存名額」而美化，難以真實呈現辦學狀況。

教育部近年推出寄存名額制度，大專校院可評估自身招生狀況申請，名額暫存於教育部，被寄存的名額不算入當年度註冊率的分母，教育部在公告各校註冊率時，也不會揭露各校當年度寄存名額，學生和家長無從得知學校「原始」的註冊率。

中原大學教務長皮世明說，學生和家長可觀察學校每年總人數有沒有減少，如果減少就是有寄存。

陽明交通大學教務長陳永昇也說，註冊率是可以「操弄」的。像是比較偏向工科的學校，往往有半導體、資通相關科系可以向教育部申請擴充名額，該名額不算在註冊率的分母，因而這些學校會有註冊率百分之百，甚至高於百分百的狀況出現。

陳永昇提到，博士班礙於名額不多、也「寧缺勿濫」，註冊率可能出現前年度滿招，隔年掛零的極端現象，單看註冊率容易失真。

中國科大校長陳振遠提到，以註冊率、學生人數來評斷辦學好壞，並不準確，財務狀況也是重要指標，單看可用資金也容易有偏誤，畢竟有些學校食指浩繁，可用資金多也是杯水車薪。因此，「短期可用資金比率」就相對吻合各校的實際財務狀況。

「短期可用資金比率」是將學校短期可用資金除以每年人事費總額，此一指數可看出學校短期資金相對人事費的比率，撇除學校收入和補助，單就人事費的支出，各校還有多少生存空間。比如，一校的短期可用資金比率為百分之一百七十，那就代表該校將能繼續生存一點七年。

私校工會理事長吳忠春提醒，通常名額的六成是經營合理成本，如果學生人數不夠多，那這所學校的學費收入肯定無法應付日常的薪水開銷，應該也撐不了多久。