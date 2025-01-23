AI新科技學程畢業生6成錄取國立大學 北市教育局盼文組也通用
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台再度刮起AI炫風，新科技浪潮下也帶動孩子興趣發展，北市目前有8所高中開設新科技學程，畢業生中逾6成學生錄取國立大學，教育局表示，盼將新科技思維也能套用在文組等其他專業身上，將這些經歷納入學習檔案或履歷當中，提升競爭力。
近年陸續有學校成立AI專班，教育局113學年起擴散成新科技學程，目前共有8校核定開設，其中中正高中從108學年起，開始招收第一屆AI學程學生，迄今已有3屆畢業生，有91%學生升學選擇與資訊相關科系，其中有逾6成學生進入國立大學如台大、成大、師大等。
校方表示，每屆學生在高二應完成一項專題實作，高三升學時便能充分展現生涯的對接性，課程學習也培養學生數學與邏輯思考能力，實際觀察，學生在學測數A頂標比起全國頂標高出0.48分，前標則是高於全國分數2分，顯示學程可強化學生邏輯思維並可增進生涯發展能力。
為因應資訊科技蓬勃發展、社會環境變動快速，教育局從去年成立「STEAM及新科技發展辦公室」推動新科技教學，局長湯志民表示，STEAM與新科技發展不應該是單一的，包含建築物設計、積木堆疊除了理工觀念外，也要將文化美學融入，希望能夠發展出一套教學模式，讓所有學生都能培養跨領域能力。
教育局近期也出版「台北市STEAM學習誌」，將專家學者及第一線教師融合科學、技術、工程、藝術和數學5大學科（STEAM）的15個教學案例匯集成冊，盼提供擺脫傳統框架、發想跨領域教學。
資訊教育科長卓育欣說，目前也在與國外知名學校洽談合作，讓各校選拔出優秀學生在高二時國際交流，學生未來升學或進入產業，都可以將這些經歷納入學習檔案或履歷當中，有助於加分，提升競爭力。
辦公室主任、中山女高校長張云棻表示，已建立培養師資課程地圖，預計2月開始種子教師培訓，接著在114學年度推動STEAM學校認證，檢核項目包含行政推動、教師教學及學生學習3大向度，通過認證學校，可獲得百萬以上補助款，教師及校長將可敘獎。
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