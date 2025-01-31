3心法估落點 填志願可攻可守

考完大學學測，大考中心預計二月廿五日公布成績。這段時間可以提前預估落點，掌握自己的分數優勢，充足的準備更能搶進理想大學。升學輔導專家建議，拿到成績單前別慌張，了解校系參採趨勢與篩選規則，先規畫落點可能。選填志願時不只要了解自己，順暢的親子溝通也是關鍵。

從分數趨勢可以看出校系落點，升學輔導專家藍天予表示，這幾年許多校系，例如熱門的電機系，有的參採國文，有的卻沒有，考生很難從一年中看出成績落點。他建議從分數趨勢跟校系狀況掌握該系落點門檻，並比較心儀科系的參採科目是否改變，提前做好準備。

過往通常拿到成績單後，才開始估落點。升學輔導專家劉駿豪表示，雖然國文作文等手寫答題分數難以掌握，考生自己的成績也不確定，但反過來先估算心儀校系的落點分數，能讓將來選填志願更清晰並縝密。

劉駿豪建議三個方式提前預估目標校系級分，首先根據今年試題難易度進行推估，當某科目較去年更難或更簡單，會影響篩選級分，需要依情況向上或向下調整，或維持不變，考生可以據此進行預測。再來則是該科系是否改變篩選科目或倍率，例如之前幾個牙醫系將英文科改成最後篩選，英文過關級分就變成十五滿級分，挑出今年改變篩選倍率的科系有助判斷級分變化。

最後，觀察去年該科系分數是否過低或過高，劉駿豪表示，因志願有限，行為模式影響很大。例如想選台北大學法律系的學生會發現，法學、司法、財法三個組只能選一個組報名，查找前一年各組篩選級分後，自然而然想找較容易過一階的組別，這種行為模式，會使相對低分的組隔年分數反彈向上，是選填時必須考量的因素。

評估是否有意願再考分科測驗也是重點。藍天予表示，如願意考分科測驗，可積極選擇分數差不多的科系；如果不願意再挑戰分科測驗，在學測個人選填上則要偏保守。若不確定是否有意願考分科，他建議，試著寫分科測驗歷屆考題，了解題型與自己的分數狀況，了解是否想要再考分科。他觀察，選填志願期間，常出現家長與學生意見不同而爭吵，建議除選自己嚮往科系之外，就業狀況等實際面也得考量，尤其親子溝通很重要，別打壞家人關係。（系列三）