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大學申請入學 294系只參採1科

聯合報／ 記者馮靖惠／專題報導
歷年採計科目數量變化。製表／馮靖惠
歷年採計科目數量變化。製表／馮靖惠

大學申請入學管道愈多校系降低參採學測科目，有兩百九十四個校系只參採學測一科。記者許正宏／攝影
大學申請入學管道愈多校系降低參採學測科目，有兩百九十四個校系只參採學測一科。記者許正宏／攝影

大學招生競爭激烈，愈來愈多校系選擇「自降門檻」。一一四學年大學申請入學管道有兩百九十四個校系只參採學測一科，比一一三學年增加廿四校系，甚至有第二類理工學群的學系僅採計國文一科。大學及專家分析，如果只是以「撈得到」學生心態而減少參採科目數，最終可能還是躲不過少子化浪潮，同時建議高中端引導學生發展「強科思維」。

一一四學年大學申請入學管道有二一六八個校系參與招生，兩百九十四個校系只參採學測一科，從去年百分之十二提高到今年百分之十三點五，比一一三學年成長約一成。採計兩科占百分之廿七。採計一或兩科首度破四成。

逢甲大學副校長唐國豪說，少子化壓力下，降低門檻或簡化招生程序以吸引更多報名，可能是一些學校採用的策略，且應會持續攀升。

中原大學教務長皮世明表示，採計一或兩科，是希望擴大目標學生範圍。考試科目愈多，經過篩選後學生變少，自然影響招生註冊率。某些科系學習與未來專業能力可能與特定學科密切相關，例如文史哲科系只採計國文或社會，藉此尋求該領域有潛力的學生。有些學校希望透過降低參採科目數量，讓學生有更多元升學選擇，特別是對學測成績部分科目有優勢的學生。

升學輔導專家黃仕親指出，高中端應引導學生發展「強科思維」，比起五科平均表現，更鼓勵學生針對自己有興趣且擅長學科深耕，透過專題研究、自主學習與多元表現，建立學科專長，在選填志願時展現優勢。學生不必疲於奔命每科都好。

至於只參採一科的兩百九十四個校系中，其中一百六十七個校系只參採國文，五十一個校系只參採社會，四十四個校系只參採英文。

皮世明說，國文不僅評估語文素養，也涉及思辨能力、閱讀理解和表達能力，對於許多科系是基本的學術要求。相較國文，社會科採計更可能用來篩選具有專業背景或興趣的學生，確保能夠快速融入該科系學習。然而，只採一科也可能導致評估的片面性，無法全面衡量學生的能力與潛力。需要透過面試階段，再做進一步篩選。

「生成式AI的出現，突顯語言的重要。」唐國豪表示，生成式AI成為主流，要將生成式AI融入各專業中，要靠精準文字表達與邏輯結構才能產生完整的提示詞。但他也說，有第二類學群學系僅採國文一科，就有一點劍走偏鋒，不值得鼓勵。如果要「撈得到」學生的心態而減少參採科目數，最終可能還是躲不過少子化浪潮。（系列二）

AI 學測 少子化 申請入學 科系 門檻

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