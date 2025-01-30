重人文素養 台大醫115學年採計社會

一一四學年大學申請入學參採科目變化，一類組學系包括台大歷史、日文都增列參採數A、數B均可。台大醫學系更宣布一一五學年取消採計學測英文科成績，改納社會科成績。專家預估，隨著頂尖考生投入社會科考試的人數變多，可能造成社會前百分之一學生平均成績提升，造成級距更大。

過往醫學、牙醫系在個人申請入學管道，多參採國、英、數A、自，但今年中國醫藥大學醫學系、牙醫系都將英文科改為參採社會。輔仁大學、馬偕醫學院醫學系則參採英文、數學A、社會、自然。一一五學年起，台大也將捨棄英文，改參採社會。

台大醫學系發布聲明說明改變緣由。該系觀察系上學生都能具備基本英文能力，然而這一世代因應由AI、元宇宙所構成的未來，需要更多創新的想法，都仰賴社會人文素養、社會科學的訓練。而學測社會科目標，正是測驗學生能否掌握社會領域學科基礎、覺察說明社會現象，及針對學科知識進行反思、跨領域整合能力，與醫學系看見的未來相符。

升學輔導專家藍天予表示，隨著頂尖考生投入社會科考試的人數愈來愈多，最終有可能造成社會前百分之一學生平均成績提升，造成級距比以往更大，但還是得等大考中心公布人數才會更明朗。

升學輔導專家黃仕親認為對於精英學生改變差異不大，但可能更辛苦一點。此外，英文如果只有「過標」，那要拚電機系機會就比較困難。

至於第一類組科系如台大中文、哲學、歷史、外文、日文、圖資以及政治系三組均為參採國文、英文、數學A、數學B、社會科。

台大歷史系主任陳慧宏表示，過去參採數A，是為了讓理組學生也有機會，當時考招新制實施之後，系上想馬上調整，不過按照規定不能立刻實行。學生考完學測，有時也會因為成績影響志願，系上常有理組學生申請，過去舊制只有一個數學科，問題不大。理組學生申請，就表示篩選也通過，二階時都是一視同仁，而且理組學生表現好也不少。某種意義上，有些孩子到高三時，才發現自己比較適合社會組的科系。