少子化搶招生 頂大申請入學名額達5成

一一四學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升學管道陸續開跑，本報春節一連五天推出「大學考招教戰系列」解析今年升學趨勢。

升大學三大管道包括繁星推薦、申請入學與分發入學，受少子化影響下大學傾向搶先招生，一一四學年頂大申請入學招生名額約五成，分發入學名額減至二至三成。大學指出，受政策影響，近年熱門的資通訊相關科系外加名額略減，但依然鼓勵學生，把握申請入學搶進理想校系。

大學甄選會表示，一一四學年繁星推薦提供約一點五萬個招生名額，申請入學約五萬個名額，兩大管道受少子化和政策影響，招生名額均比去年少，較去年減少逾九百個名額，創十年新低。而申請入學招生名額包括招收師資培育公費生十七名、醫學系公費生七十五名及青年儲蓄帳戶組學生四十七名。

台大指出，一一四學年學士班提供三四八九個名額，繁星推薦約占百分之十二，提供四三四個名額；申請入學仍是最大入學管道，占招生名額五成一，有一七八七個名額；分發入學約三成四，提供一一九六個名額。

陽明交大招生名額一七六○個，申請入學一○一五個，占五成七；分發入學三九三個，占兩成二；繁星推薦二六三個名額，占一成四。

台大註冊組組長李宏森表示，台大近年稍微提升申請入學比重，但仍尊重學系招生規畫。申請入學能招滿當然好，若流用至分發入學也能接受；申請入學先招到好學生，比一開始就把名額都壓在分發入學有彈性。

受少子化影響教育部逐年調整資通訊人才策略，國立大學學士資通訊擴充名額一一四年再從去年的百分之五減為百分之三，電機、資工、資管等外加人數因而放緩。以陽明交大電機系為例，包含擴充名額招二二九人較去年少三人，資工系招一七五人，也較去年少四人；成大電機招一五五人減了四人，資工系一一一人略少二人。

陽明交大教務長陳永昇說，近年半導體工程學系固態電子組、奈米科學組投入招生，卻碰上可外加名額減少，電機學院科系互相調配名額給予支持，影響不大。近年國立大學外加名額減少，少子化下生源有限，公立大學也要考慮私立學校生存，不宜無節制擴招。

成大教務長沈聖智指出，外加名額政策已經上路數年，僅能擴充百分之三，成大努力加到滿。此外，近年醫療院所面臨護理師缺工問題，而且考量護理系畢業後學生不見得會投入職場，近年護理系也獲外加名額招生四十三名，鼓勵學生投入。（系列一）