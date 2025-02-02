聽新聞
0:00 / 0:00

大學考招教戰／個人申請面試3錦囊 答題練習說故事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
大學各學系面試委員百百種，問題也是五花八門。圖為高中幫考生辦的模擬面試。本報資料照片
大學各學系面試委員百百種，問題也是五花八門。圖為高中幫考生辦的模擬面試。本報資料照片

不少大學科系個人申請需要面試，考生不妨趁著新年假期，在家中好好練習面試秘訣。得勝者文教多元入學專家胡天爵根據多年指導學生經驗，整理出面試前、中、後的三大「錦囊」。他認為，考生以說故事的方式答題，容易帶給面試老師深刻印象，建議考生利用新年春節，好好練習說故事的能力。

面試前，考生的基本功課是對申請的校系「做功課」。胡天爵指出，網路時代蒐集情報不難，建議考生上網瀏覽申請的學系首頁，了解學系資料，包括校系史及簡介、學術風氣與走向、學校特色、課程大綱、校系設備、師資陣容與表現、傑出校友、學系學報、系刊或是相關領域的期刊，以及學系的主流教授的研究領域等。此外也可以多蒐集其他大學相同學系不同特色之所在，面試回答問題便能言之有物。

面試前一周，胡天爵建議考生開始準備服裝儀容。面試一周前修剪頭髮，以清爽合適的髮型為佳；三天前開始清洗準備一套合適的服裝髮型，穿搭原則是父母及師長能接受的。除設計學系類的服裝最好彰顯設計品味、管理學系最好穿正式套裝之外，其他學系服裝應力求整潔端莊。他建議女生著淺色襯衫、深色長褲或長裙，皮鞋；男性穿淺色襯衫，深色西裝褲，皮鞋，體育系及理工科系可穿球鞋。

三天前也必須開始準備面試當天需要的資料或作品，面試前稍作溫習。面試當天可能用到的個人資料或作品先列清單，面試出發前再清點核對。

面試最常見考題 製表／陳宛茜
面試最常見考題 製表／陳宛茜

進入面試考場，考生舉止宜自然有禮貌。胡天爵建議考生，進入前先敲門，進入考場後先點頭打招呼，如有資料呈送，須在面試前以雙手呈送並說出資料內容，資料內容面向老師，加上一句「請老師指導」。面試老師說話或提問時，務必專注傾聽每一句，不要搶話。答題時宜目視提問老師，有問必答，勿答非所問。

胡天爵認為，考生答題時應把握問題的核心，以「自己選擇本系為未來最愛」的原則回答，建議多以說故事方式回答。若是不知如何回答，誠實告知「這部分了解不多」，但要表現出高度學習興趣。如果屬於多對多的團體面試或是小組討論時，千萬不可言語攻擊其他面試者。

面試結束，他建議考生以笑容答謝老師，輕聲優雅地離開考場。面試結束後，起身收回當天所帶物品或資料，以自然微笑面對教授們說聲：「謝謝老師的指導」。離開時不要面帶沮喪，更不要急著往外走，最後輕輕關門離去。（系列完）

科系 穿搭 面試 髮型

延伸閱讀

《這個面試有點硬：東洋番》日本女優蘭々、新加波DJ蘇櫻花挑戰你的硬實力

MLB／面試時出「家庭作業」 佐佐木：幫助我快速了解各隊

佐佐木做足功課隨堂考出題 道奇雀屏中選原因關鍵在這點

因應新年轉職熱季 虎尾就業中心啟動徵才列車助攻

相關新聞

大學考招教戰／個人申請面試3錦囊 答題練習說故事

不少大學科系個人申請需要面試，考生不妨趁著新年假期，在家中好好練習面試秘訣。得勝者文教多元入學專家胡天爵根據多年指導學生...

大學考招教戰／6大類面試題目 名師教你拆解

大學各學系面試委員百百種，問題也是五花八門。得勝者文教多元入學專家胡天爵將面試（口試）問題大致分為兩類：專業面試問題與一...

大學考招教戰／教授：審學檔不會盲目數獎狀、營隊

大學學測成績二月廿五日公布，想透過申請入學上大學的考生，緊接著就要開始準備備審資料，整理過去兩年多累積的學習歷程檔案。大...

大學考招教戰／高職師建議 技高生透過學檔探索自己

普通高中學生多以學習歷程檔案作為備審資料，但學生團體指出，技術型高中學生僅有四成採用，過半選擇上傳ＰＤＦ檔，究其原因可能...

3心法估落點 填志願可攻可守

考完大學學測，大考中心預計二月廿五日公布成績。這段時間可以提前預估落點，掌握自己的分數優勢，充足的準備更能搶進理想大學。...

重人文素養 台大醫115學年採計社會

一一四學年大學申請入學參採科目變化，一類組學系包括台大歷史、日文都增列參採數A、數B均可。台大醫學系更宣布一一五學年取消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。