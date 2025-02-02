大學考招教戰／個人申請面試3錦囊 答題練習說故事

不少大學科系個人申請需要面試，考生不妨趁著新年假期，在家中好好練習面試秘訣。得勝者文教多元入學專家胡天爵根據多年指導學生經驗，整理出面試前、中、後的三大「錦囊」。他認為，考生以說故事的方式答題，容易帶給面試老師深刻印象，建議考生利用新年春節，好好練習說故事的能力。

面試前，考生的基本功課是對申請的校系「做功課」。胡天爵指出，網路時代蒐集情報不難，建議考生上網瀏覽申請的學系首頁，了解學系資料，包括校系史及簡介、學術風氣與走向、學校特色、課程大綱、校系設備、師資陣容與表現、傑出校友、學系學報、系刊或是相關領域的期刊，以及學系的主流教授的研究領域等。此外也可以多蒐集其他大學相同學系不同特色之所在，面試回答問題便能言之有物。

面試前一周，胡天爵建議考生開始準備服裝儀容。面試一周前修剪頭髮，以清爽合適的髮型為佳；三天前開始清洗準備一套合適的服裝髮型，穿搭原則是父母及師長能接受的。除設計學系類的服裝最好彰顯設計品味、管理學系最好穿正式套裝之外，其他學系服裝應力求整潔端莊。他建議女生著淺色襯衫、深色長褲或長裙，皮鞋；男性穿淺色襯衫，深色西裝褲，皮鞋，體育系及理工科系可穿球鞋。

三天前也必須開始準備面試當天需要的資料或作品，面試前稍作溫習。面試當天可能用到的個人資料或作品先列清單，面試出發前再清點核對。

面試最常見考題 製表／陳宛茜

進入面試考場，考生舉止宜自然有禮貌。胡天爵建議考生，進入前先敲門，進入考場後先點頭打招呼，如有資料呈送，須在面試前以雙手呈送並說出資料內容，資料內容面向老師，加上一句「請老師指導」。面試老師說話或提問時，務必專注傾聽每一句，不要搶話。答題時宜目視提問老師，有問必答，勿答非所問。

胡天爵認為，考生答題時應把握問題的核心，以「自己選擇本系為未來最愛」的原則回答，建議多以說故事方式回答。若是不知如何回答，誠實告知「這部分了解不多」，但要表現出高度學習興趣。如果屬於多對多的團體面試或是小組討論時，千萬不可言語攻擊其他面試者。

面試結束，他建議考生以笑容答謝老師，輕聲優雅地離開考場。面試結束後，起身收回當天所帶物品或資料，以自然微笑面對教授們說聲：「謝謝老師的指導」。離開時不要面帶沮喪，更不要急著往外走，最後輕輕關門離去。（系列完）