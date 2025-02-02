大學考招教戰／6大類面試題目 名師教你拆解

大學各學系面試委員百百種，問題也是五花八門。得勝者文教多元入學專家胡天爵將面試（口試）問題大致分為兩類：專業面試問題與一般面試問題。「一般面試問題」指不管那個系多少會問到的題目，口試委員想了解考生的興趣、學業、校系認同、思考能力、價值觀、未來規畫等；「專業面試」則是依各學群或學類需要的專業知識及素養設計的問題。他將「一般面試問題」略分為六大類，並舉例可能的問題。

第一類是「自我介紹」，題目如：請用一分鐘或二分鐘簡單的自我介紹。考生可依自傳內容言簡意賅說出自己的特別之處，並能夠主導後面的問題。第二類是「校系認同」，題目如：說說看你對本系或本校的了解，譬如課程、畢業出路？對我們系的網站有什麼印象？考生必須了解申請校系與其他校系的不同，不可批評其他校系，多舉實例說明自己早對該領域有「興趣」也有「能力」就讀，具體表達進入校系是心中第一志願。

第三類是「興趣、性向、專長」，題目如：你看過哪些和本系有關的書（或雜誌）？答題原則是「誠實作答」，說明簡要中肯、與眾不同。第四類是「人格特質和價值觀」，題目如：你和別人不同的地方？最大的缺點？建議考生多角度思考、分點說明，並以同理心看待。第五類是「思考能力」，題目如：請說服我們讓你進入本系？請說出本系非錄取你不可的三個理由。胡天爵說，這類題目沒有標準答案，考生可靠多微笑化解。

第六類是「時事關心與社會關懷」，題目如：最近有什麼社會變動或社會現象，引起你的注意？在目前社會問題中，你最關心什麼？胡天爵指出，此類問題想了解學生是否具有人文以及社會關懷，建議考生可以惡補一下半年的時事，關注影響未來的新聞與各方評論，從中建立自己的論述。