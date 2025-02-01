大學考招教戰／高職師建議 技高生透過學檔探索自己

普通高中學生多以@@@學習歷程檔案@@@作為備審資料，但學生團體指出，技術型高中學生僅有四成採用，過半選擇上傳ＰＤＦ檔，究其原因可能是更易於呈現技職訓練的最終成果。不過，高職教師認為技高生仍可透過學習歷程檔案探索自己，但老師需引導學生做出有別於普高的特色成果，科大的評量尺規也不應一味模仿普大。

學生團體「一滴優教育協會」在二○二四年的一○八課綱觀察報告中提到，一一二學年四技二專甄選入學中，僅四成一學生使用學習歷程檔案作備審資料，且逐年下降；同年報名大學申請入學的學生中，則有約八成五學生上傳學習歷程檔案。

一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，現在備審資料還會選擇交ＰＤＦ檔的普通高中學生少，不交學習歷程檔案的原因主要是在高中三年根本沒有認真上傳，或是對上傳內容不滿意。至於技職生傾向交ＰＤＦ檔，是因為比起平時的課堂成果，技職訓練更重視證照、成果展現，對許多學生來說，比起呈現高一到高三的學習歷程，不如整理成ＰＤＦ檔讓大學教授看見最終成果。

全教總高中委員會主委巫彰玫支持技高學生使用學習歷程檔案，學生雖在入學之初已分流，不影響技高三年透過學檔探究自我能力，學生更可以藉此在精進專業之餘，探索跨領域的可能性。同時，還要強化文字表述以及相關資料統整能力，方能使學生的學習成果展現技職專長。

巫彰玫表示，技高老師應教導學生在實作過程中便要學會以書面資料或是拍照、錄影等方式做紀錄，並考量各自群科的不同，引導學生做出屬於有該群科特色的學習成果，才能有別於普高及其他群科。另一方面，科大制定評量尺規時，也不要一味模仿普大，而是應就各群的不同特色及適合就讀該系的學生特質，訂定適合各群的評量尺規。

教育部指出，學習歷程檔案讓學生定期記錄並整理學習表現，展現個人學習表現的特色亮點與學習軌跡，並釐清生涯定向，不僅對備審資料有助益，亦可為就業準備。另考量部分學生因海外歸國就學、學習階段跨越新舊課綱、升學未定向、重考或個人意願等因素，仍可使用現行ＰＤＦ檔案制度上傳，不影響報考權益。