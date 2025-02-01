大學考招教戰／教授：審學檔不會盲目數獎狀、營隊

大學學測成績二月廿五日公布，想透過申請入學上大學的考生，緊接著就要開始準備備審資料，整理過去兩年多累積的@@@學習歷程檔案@@@。大學教授表示，審查時最重視的是學習經歷與申請校系的連結，以及學生是否把學習內容消化後整理成自己的內容，不會像軍備競賽一樣盲目數獎狀、看學生參加多少營隊，而是關注是否認真製作，在學習過程中得到什麼。

主責招生事務的國立台灣師範大學教務處企劃組組長、光電工程學士學位學程教授楊承山指出，「探究與實作」反映學生有興趣的領域，大學教授會特別留意學生的反思、與校系的連結。舉例來說，學生申請歷史系卻交出天文專題報告，看似風馬牛不相及，如果附上說明，像是透過天文發現某些記載的天象是假的，進而解釋歷史事件，就能讓教授眼睛為之一亮。

楊承山也建議，課程學習成果不要直接上傳學校老師設計的投影片、學習單等「原產物」，而是經過消化的「次產物」，例如將投影片內容整理成圖表，才能讓大學教授看見學生所學。

陽明交通大學教務長、資工系教授陳永昇指出，學習歷程檔案應兼顧「基本盤」和「個人特色」，基本盤指的是就讀學校、班別、擅長學科、社團活動、想就讀的原因、未來的展望等基本資訊，能發揮的固然有限，但若結合課堂上的學習經驗、曾經完成很棒的作品、生活中特殊或造成較大衝擊的事件等，具有個人特色、特殊經歷的內容，就能讓教授印象深刻。

陳永昇提醒，學生在做學習歷程時要非常認真，不要草草了事，大學教授在備審資料中都能感覺到學生用不用心，當然也會希望找到認真學習、對自己負責的人。

至於學習歷程檔案是否為「軍備競賽」，楊承山指出，台師大的教授審查時有共識，「我們不會去盲目數獎狀、數參加多少營隊」，不同縣市、學校學生能獲得的資源不一，無論是否參加比賽、營隊，最重要的都是學習經歷與申請科系的連結。

學生團體EdYouth創辦人、一○八課綱首屆學生李瑞霖與團隊觀察制度多年，他分析學習歷程檔案分三部分，「學習」指學習的感受，「歷程」是呈現出學到什麼、做錯什麼、成長與進步，「檔案」則是打包統整能力。大家最易忽略的「歷程」其實是制度核心，比起檔案直橫、字體大小、彩色還是黑白，最重要的是呈現學習感受，將歷程脈絡化呈現。（系列四）