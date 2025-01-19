114學測／英文難度偏易、考題靈活 作文考颱風假好發揮

114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。考生普遍認為，考題中間偏易，作文則跟上時事考放颱風假經驗，雖然題目沒給颱風假的英文專有名詞，但颱風假大家都很熟悉，很好發揮。

板橋高中黃姓考生說，英文學測考題中間偏易，但第三大題文意選填比較難，主題是介紹某國大教堂，有ed、ing詞性變化，考題較靈活；游姓考生則說，作文部分考颱風假，雖然題目沒有給颱風假的英文專有名詞，但大家都很熟悉，蠻好發揮，

石姓考生也說，作文發揮空間很大，按照自己經驗分享，自己便寫颱風假應該做什麼、該不該出去等內容，選擇題偏簡單，比模擬考簡單，感覺大家寫比較快。