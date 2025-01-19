114學測第2天／國、英主科登場 考前5大注意事項一次看

114學年大學學測今邁入第二天，主科國文、英文將登場。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，由於參採校系多，國英兩科個別均有12萬人報考，佔比達九成。教育部提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

根據大考中心昨日統計，有2名學生攜帶手機進入試場，且有明確使用手機情形，依規定兩案將視為「妨礙考試公平或舞弊」等不同情節加重扣分或該節不予計分，實際扣分狀況，將送考試委員會討論。

另外，大考中心也統計，昨日未帶應試有效證件正本且未於時間內送達有50件，應試時喝水或嚼口香糖14件、行動電話未完全關機12件、11件在考試結束鈴聲響畢後仍持續作答，另有6件為攜帶已關機的手機入座，都將依照規定扣分。

教育部提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照、居留證、護照或身心障礙證明，學生證則「非」應試有效證件。考生手機應「完全關機」，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機，若違規被查獲，將扣減該節成績3級分。

另外，教育部也指出，手機以及智慧型手錶、智慧型眼鏡或手環等穿戴式裝置亦不得攜帶入座，若攜帶手錶、小型時鐘等，則不可有計算、記憶、通訊、傳輸或拍攝等功能。

教育部也提醒，考試鈴響起後，考生方可在答題卷上以正楷簽名，考試鈴響畢後必須立刻停止作答。提前簽名或未簽名者，都會依規定扣減該科成績2級分與1級分。

另外，根據中央氣象署預報，今學測第二天（周日）北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；學測第三日20日（下周一）則受東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。考試期間若需使用帽子、口罩、圍巾等仍須配合監試人員檢查，查驗身份時以不影響辨識面貌為原則。