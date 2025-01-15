特殊選才放榜台南瀛海高中放異彩 10人次錄取台大地質等13學系

升大學特殊選才放榜，台南市私立瀛海中學成績耀眼，共10人次錄取13個學系，其中劉子琦錄取台大地質系。校方表示，長期致力於學生課業及升學輔導，掌握升學新學制，分析大學選才重點，累積多年特殊選才經驗，才能使升學成果屢創佳績。

校長沈樹林表示，學校重視學生多元表現，各班導師依照學生的特殊表現協助規畫未來升學進路，這次錄取台大地質系的劉子琦，為該校6年一貫學生，為人謙和、刻苦自律、品學兼優，多次獲選班級優秀青年代表與班級幹部，也曾榮獲第63屆南區科展「環境學科」項目優等、2024全國高級中等學校小論文寫作比賽優等，並且在2022、2023年連續入圍全國金筆獎，透過希望計畫勇闖台大校門，順利錄取台大理想學系。

張苡薰在各項活動表現亮眼，去年畢業典禮擔任在校生代表，也擔綱65周年運動會晚會主持人，樂愛台語及表演藝術，希望成為台語主播並推廣台灣文學，透過特殊選才錄取成功大學台灣文學系。雙語實驗班唐灝楨同學，樂愛美術創作，曾參訪京都藝術大學、京都京瓷美術館，參與113全國美展西畫類第三名、漫畫類佳作，透過特殊選才錄取國立臺灣藝術大學美術系。

校方表示，自2014年起學校結合學習王數位科技完善的資料庫，提供學生大學選才重點分析，傳承學長姐特殊選才經驗，進行一對一輔導策略，成績遙遙領先各校，創下特殊選才升學的佳績。