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新北140人錄取特殊選才 石碇高中李謙廷希望入學錄取台大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
石碇高中李謙廷透過希望入學，錄取台大生物產業傳播暨發展學系。圖／新北教育局提供
石碇高中李謙廷透過希望入學，錄取台大生物產業傳播暨發展學系。圖／新北教育局提供

114學年度特殊選才陸續放榜，新北市有256人報名、錄取140人，其中76人錄取國立大學。石碇高中李謙廷因家庭經濟因素，選擇在地升學，而他在學成績表現頂尖，這次錄取台大生物產業傳播暨發展學系。

北大高中張子畇，曾參與台灣大學與清華大學人才培育計畫，積極參與各項國際賽事，2023MWBIT初賽獲得銀獎，2024MWBIT決賽榮獲銅獎等，成功錄取台大數學系。

石碇高中李謙廷因家庭經濟，選擇在地升學，在學成績表現頂尖，多次獲得優秀獎助學金及各類獎項肯定，這次錄取台大生物產業傳播暨發展學系；石碇高中校長許欣霖表示，謙廷曾參與校訂課程「茶風創藝」，提升商業企劃能力，「閱讀理解與表達」課程，強化自我數據分析與報告撰寫能力。

而安康高中金家稷自小接觸各種機器，樂於手作技能與學習多元機械知識，從高中開始至今已參加過16場比賽，包含4場國際賽、10場全國賽與2場市賽，也參加過2024年FRC土耳其伊斯坦堡區賽和博斯普魯斯區賽，這次錄取台師大科技應用與人力資源學系。

教育局說，新北市從2022年起推動「在地就學大聯盟計畫」，透過高中職特色發展工作圈，積極結合大學豐富資源，協助新北學子提前銜接大學課程；此外，更透過與大學簽署合作備忘錄及建置高中校校有數位化教學專區，提供國內外大學多元修課機會，提升學習的深度與廣度。

畢業於新北市桃子腳國中小國中部張子畇，在地就學就讀北大高中，錄取台大數學系。圖／新北教育局提供
畢業於新北市桃子腳國中小國中部張子畇，在地就學就讀北大高中，錄取台大數學系。圖／新北教育局提供
安康高中金家稷錄取台師大科技應用與人力資源學系。圖／新北教育局提供
安康高中金家稷錄取台師大科技應用與人力資源學系。圖／新北教育局提供

升學 台大 特殊選才

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