頂大資源PK夢幻校系 大學校系選擇幾乎等同就業前哨戰

AI題材橫空出世，推升理組熱門科系更搶手，1月18日學測大考將登場，觸動考生選填志願陷入兩難，更衍生成為父母與孩子之間的角力大戰。有過來人在知名論壇發文抒發心情，原Po表示，當初父母半強迫方式要求用繁星上頂大，但自己的分科分數大概率也可以上夢幻校系但不是頂大，即使將來念起來可能比較辛苦，但仍想堅持自己的夢想，也跟他們解釋了未來的出路，一直不斷溝通卻都無效，結果因為繁星申請書需要家長簽名，最後只能順從父母，把志願改成頂大，這種不甘心的心情到底要怎麼平衡呢？

原Po的無奈心情釣出一票網友回應「可以考慮輔系喜歡的學系或者考研再換」、「上大學後偷偷的轉，到時候家長也管不了，你的人生不需要對他們負責」、「只能說要選自己最初心喜歡的，不然真的會後悔」、「選完總會渴望自己沒得到的那些，但人生不差這幾年，有得是機會找自己想要的」、「轉系沒有那麼困難的，尤其是剛開始，大一的時候顧好成績，維持排名相對簡單一點，可以多去修那個系相關的課程、下課拿題目問教授刷刷臉，之後比較好拿到推薦信」、「當初在選的時候也是百般糾結，很幸運我是有跟父母溝通成功」。而另一派網友則支持原Po要撐過去，因為頂大真的香，「畢業後能做的工作，其實跟原來科系不一定有關，研究所都還可以再洗一次，頂大的資源和同學還是有差」、「頂大的資源是私立完全比不上的，不只是學費便宜，還有一堆補助獎學金研究計畫可以申請。自由也不只是風氣而已，選課可以各種跨選修」。

已經卸任的台大校長管中閔曾經在公開場合提及，台大有55%的學生在錄取後自認選錯系，更有14.98％的大一新生因此休學，很多大學生抱怨所學並不是自己想要的，選了錄取分數高的科系，放榜會很有面子，但自己不是真的有興趣，入學後會念得很痛苦；同時也有很多企業也抱怨進用的人才並非所需，「產學落差」對大學來說，確實是一種警訊。

1111人力銀行針對職場25到34歲上班族進行調查，發現僅有3成4現職工作與在校所學相關，而細問無法學以致用的五大原因，則包括理論與實務差距過大（58.7%）、一技之長不足以滿足企業需求（37.9%）、學校課程不夠專精（31.8%）、畢業人才供過於求（23.2%）及產業變動快，開設科系課程跟不上（19.1%）。若可以重新選擇，有32.0%表示會改念較有前景的科系。

1111人力銀行技術顧問葉耿甫指出，改版後的落點分析網站能夠即時整合，並處理來自不同來源的數據，結合AI大數據運算技術，利用機器學習模型來分析歷年升學數據，這樣可以即時更新資料庫，提供更精準的落點預測。1111人力銀行還設計了一套自動化流程，讓數據可以隨著時間動態調整，確保分析結果不會過時。

而優化改版後的1111「落點分析」，今年導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，搜羅全台近3,000個學系，還新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願，並顯示多種組合類型成績以及前年度級分換算，以快速了解個人的優劣勢。另外，也新增了過去五年的最低錄取級分，幫助考生掌握校系歷年錄取趨勢，同時結合動態落點功能，來協助學生更準確的評估自身競爭力。

而針對鎖定繁星的考生，1111落點分析將原本繁星落點分析的方式改為資訊展示，彙整各校系繁星五年內的入學門檻，並新增繁星相關輔導文章與名詞解釋，提供學生及家長更清楚了解繁星制度核心內容與各校要求，評估自身是否具備申請優勢。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大學教育幾乎等同就業前哨戰，致使考生和家長越來越重視使用「落點分析」，希望透過精準科學的大數據，順利申請到有興趣，同時對未來就業有幫助的科系，AI熱潮席捲全球，輝達執行長黃仁勳即將來台出席尾牙，公司也正在尋覓總部新地點計劃，相關事宜以及與台廠的後續合作，一舉一動備受各界關注，更推升國內理工人才需求有增無減，近年升學趨勢明顯往理工、電資等科系傾斜，考生在選填志願前，建議可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合未來發展的願景，落點分析還提供該系所的未來發展、系所介紹、課程評價等，對於將來就學、就業有更具體的認識，協助考生避免因為錯誤認知而發生選錯系的後悔事。