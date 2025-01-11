創代購平台月營收逾20萬 正妹憑特殊選才進入世新大學

114升大學特殊選才管道近期陸續由各大學放榜，明道中學技術高中部商經科學生施季妘因熱愛日本文化、商品，在家人支持下創立日本代購品牌，月營業額突破20萬元，社群平台單月總瀏覽次數亦有33萬，今年順利透過特殊選才進入世新大學公廣系。

世新大學表示，施季妘秉持對日本文化的熱愛，在家人的支持下創立日本代購品牌，吸引了超過4000名粉絲加入其LINE社群，月營業額突破20萬元。其在社群平台Threads的表現也十分亮眼，30天內總瀏覽次數曾高達33萬，互動次數達1.4萬，多篇串文突破6萬次瀏覽，展現了數位行銷的敏銳度。

施季妘說，她喜歡日本三麗鷗商品，嘗試融合自身喜愛的元素打造代購品牌形象，並以日文透過品牌官網下單，確保商品的品質與來源正宗。代購平台提供日本人氣彩妝品牌，也涵蓋三麗鷗與麻糬熊貓聯名商品等周邊。

施季妘也表示，自己性格內向，但透過經營電商逐漸學會與消費者溝通，也更有信心面對未來的人際互動。計畫滿18歲後創立公司，再尋找網頁設計師打造更專業的品牌網站。

世新大學校長陳清河說，對施季妘於行銷與傳播領域的潛力留下深刻印象，施季妘也展現了特殊選才制度的價值，並反應出技高學生多元發展的可能性。

世新大學公共關係暨廣告學系主任徐暄淯說，學系課程設計強調實務能力，學生透過廣告製作、品牌傳播企劃及產業實習，能在學期間累積豐富經驗，也吸引了眾多懷抱行銷夢想的學生。