基中清寒生發奮求學愛心湧 他寫感恩信：珍惜善意全力以赴

台大與清大的希望入學與特殊選才公布，國立基高中基中數理班王辰瀚雙上榜，他一路不向命運低頭發奮苦讀，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書的故事，本報2日獨家報導後愛心與關懷湧入，獲得各界回響。王辰瀚今天貼出感恩信，他說，「我會珍惜您們善意，全力以赴，專注於學業，並妥善利用這些資源實現我的夢想。」

王辰瀚錄取國立台灣大學生物環境系統工程學系、清華大學清華學院學士班甲組。 擔任王辰瀚高中三年的導師連耿義說，「這孩子從小沒有爸爸照顧，但他認命但不認輸，突破逆境，勇於挑戰人生。」

王辰瀚最後選擇念清大，連耿義說，因為辰瀚日後想進入科技業，賺錢還清家裡負債與照顧家庭，十分孝順，也很有志氣。

市長謝國樑日前表示，王辰瀚的故事非常了不起，也很感動人，將透過市府及民間企業加以協助，大家一起幫助他。

國立基隆高中今天在臉書貼出王辰瀚的感恩信，他感謝每一位幫助他的人，謝謝大家的關懷與鼓勵。

王辰瀚說，他的故事在媒體上引起了社會廣泛的回響，許多熱心人士紛紛捐款支援，讓他感到非常溫暖與感激。他原本的初衷只是希望藉由分享他的經歷，鼓勵和激勵基中的學弟妹面對生活中的挑戰，沒想到收到了這麼多的愛心與支持，「我相當感激」。

王辰瀚表示，他本以為經濟條件不許可會是影響他求學的一個主因，但在大家的幫助下，可以讓他沒有後顧之憂地學習，他會利用這些資源努力地完成他在清華大學的學業。「我會珍惜您們善意，全力以赴，專注於學業，並妥善利用這些資源實現他的夢想。」

王辰瀚感恩地說，未來，他也會懷著感恩的心，回饋社會，傳遞這份溫暖。