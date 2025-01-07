大學特殊選才結果揭曉 立志中學楊承鑫錄取清大不分系

大學特殊選才結果揭曉，高雄市立志中學有33位同學上榜，其中國中會考成績5B的楊承鑫錄取國立清華大學不分系，他說，很開心如願上理想的大學，自己對腦科學領域很有興趣，未來將進入神經科學就讀，希望解鎖大腦內的秘密。

楊承鑫國中畢業直升高中部，發現自己對於腦科學方面領域的興趣，高一時就在師長鼓勵下，參加陽明交大中學人才培育計畫課程獲得勤學獎，當時就立定志向要進入清大或陽明交大就讀。

高中期間，他以「以腦波實驗探討音樂對於高中生學習專注度及成效之影響」在高雄市科展榮獲第1名、全國科展獲得佳作及創意獎，也在2024日本東京國際發明展、馬來西亞國際發明展榮獲金牌，於中國天津市科學實驗展演獲一等獎。

此外，楊承鑫亦獲選第7屆高雄市兒少代表、ASEP榮獲優選，累積志願服務時數103.5小時等，優異學習歷程，讓他得以順利於國立清華大學不分系特殊選才，脫穎而出。

楊承鑫說，報名參加大學特殊選才，放榜前他非常忐忑不安，期間因為報名前幾所學校，接連未通過第一階段篩選，讓信心受到打擊，一度懷疑自己。

但後續幾間大學第一階段篩選過關後，決定全力以赴，因此他也不吝分享經驗說，面對特殊選才，一定要調整好心態，做最壞的打算，做最好的準備。

立志高中校長陳峰斌表示，這段過程有父母支持鼓勵，立志師長在第二階段面試前反覆訓練指導，才有今日的成果，楊承鑫除正取國立清華大學不分系外，也正取國立東華大學、慈濟大學及中山醫學大學等3校。