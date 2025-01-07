獨／遭酸窮人上台大「撿角而已」翼友福稱「努力變成自己都欣賞的人」

高雄市六龜高中家境清寒學生翼友福，父母雙亡，隔代教養由祖父母拉拔長大，今年他透過台大「希望入學」管道錄取台大社會學系，突破逆境上頂大的勵志故事，竟遭網友酸「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大撿角而已」，掀起議論。翼友福今受訪說，不理會別人怎麼說，「我會努力變成我自己都欣賞的人」。

翼友福表示，尊重網路每個人的見解，理解不同人來自不同立場和境遇，但適時給予人鼓勵也是很重要的一件事情。

他說從小到大，國小、國中到高中，受到很多師長幫助，包括前任六龜高中校長梁華蓁、現任校長楊茂青及班導師們的幫助，以及一路參與過的社工夥伴們，無論展望會、扶輪社及六龜社福團體，給他滿滿鼓勵和助力，才有今天申請台大希望入學的機會，被教授看中錄取台大社會系。

「一路以來，感受的支持和力量，是我堅強和勇敢的來源。」他感恩每個人給他的能量，讓他從中了解人生這片汪洋大海之中，可以有很多不一樣的方式看待，不管在船上划船、或在旁邊看人划船，讓他保持理性、從不同角度和視野看待這些網路言論。

翼友福認為，悲觀不會讓事情變順遂或有所扭轉，個人心態擺正，事情都會順，看到網路留言有人說他家境不好、處遇可憐，才被台大錄取，他坦言成長過程也遇過類似情況，但總開玩笑、自嘲帶過，因為真的要認真跟這些攻擊或不明就裡的人講道理，本身就存在對於事物認知差異及資訊落差。

「六龜是偏鄉，我個人就是身處其中的人，非常明白要從這裡上大學有多不容易」只是沒想到自己上台大這件事，會外溢發散到這麼大，讓他始料未及。

他想引用最喜歡饒舌歌手Juice WRLD曾講過的話「stay positive no matter how negative life gets」，翻譯成中文就是，保持正面積極不論生活有多糟糕，家庭境遇確實讓他有過低潮，但他深信這個理念，「所以想跟在網路上攻擊我、評論我或酸我的人說，不管你們怎麼說，我希望變成自己都欣賞的人」。

六龜高中校長楊茂青說，友福母親在他3歲、父親10歲皆因意外過世，由祖父母扶養長大，求學過程成績始終保持前三名，也透過申請各種獎助學金減輕家中經濟負擔，祖父母因疫情相繼生病離世，他不放棄自我，「這樣的孩子能不讓人心疼嗎？不值得成為典範嗎？」

在他眼中，翼友福自律、定性佳，以宿舍為家，宿舍房間總是打理乾淨、一塵不染，每天上完7節課，沒喊過累，每次晚自習到課堂巡視，友福都是認真在學習、讀書，讓人非常欣賞的孩子。

楊茂青強調，友福錄取台大重點不在於家庭弱勢，而是他上進、正向，也許很多高中生覺得能上台大就好，選校不選系，或覺得念理工、電機、金融未來好發展，但這都是以金錢價值衡量。

但友福不一樣，報名申請台大社會系，是因為他一路走來境遇坎坷，但受善心人士和團體扶助，深知自己在社會資源關懷和幫助下成長，抱持感恩的心就讀社會學系，學習社會扶助及法律相關課程，未來回饋社會和偏鄉，友福曾經說過，現在都是手心向上受別人幫忙，希望有一天能反過來變成手心向下，拉別人一把。

對於網友評論「不是電機、機械或醫學系，且還不是最優質的人文學系」楊茂青回應，這種以偏激與攻訐來掩飾心中的缺角，表示他們才是更需要的關懷與包容。

雄中校長莊福泰說到，用分數入學、用分數評量一個人，這是傳統考試分數至上所造成的結果，現在多元入學強調的就是不同管道適合不同學生，他鼓勵孩子選擇自己適合的科系，願意努力一輩子去投入的，而不是受大家歡迎的。

莊福泰表示，台大希望入學這樣的設計也有另一個意義，就是要讓大眾知道，上大學不是只有看分數，對於其他以考試、分數沒有辦法把真實能力表現出來的孩子，能有另外有一個機會，人有各種不同的優點、能力和缺點、限制，讓各種不同優點和能力的學生有所發揮。