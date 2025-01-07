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錄取社會系遭訕笑　台大挺六龜高中生：領域無高低之別

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高雄市六龜高中一名學生透過特殊選才希望入學管道，日前錄取國立台灣大學社會學系，成為六龜高中創校以來首位台大生，但未料卻遭有心人士嘲諷。示意圖。記者許正宏／攝影
高雄市六龜高中一名學生透過特殊選才希望入學管道，日前錄取國立台灣大學社會學系，成為六龜高中創校以來首位台大生，但未料卻遭有心人士嘲諷。示意圖。記者許正宏／攝影

高雄市六龜高中一名男學生透過特殊選才希望入學管道，日前錄取國立台灣大學社會學系，也成為六龜高中創校以來首位台大生，但未料卻遭有心人士嘲諷，台大今天表示，領域學問沒有高低之別，只要有心向學、努力往專業領域發展，無論就讀什麼科系，台大都給予肯定和鼓勵。

六龜高中學生翼友福自幼由祖父母帶大，自學英文並譜寫饒舌歌曲，透過饒舌歌曲傳遞長輩告誡的客家精神，其114學年透過特殊選才希望入學一項錄取台大社會系，校方公告喜訊，未料卻遭有心人士嘲笑。

台大今天直接面對網路鄉民，以官方臉書「國立臺灣大學」帳號回應，各領域學問沒有高低之別，只要有心向學者，並努力往其專業領域發展，無論就讀什麼科系，台灣大學都予以肯定且鼓勵。也期許學子們畢業後能夠服務人群、回饋鄉里、發揮利他精神。

特殊選才於107學年納入正式升學管道，鎖定單一學科資優或擁有特殊境遇的學生，特殊境遇學生如新住民子女、經濟弱勢等，名額亦逐年增加。

高雄中學校長莊福泰也在社群平台表示，看到某些人嘲笑六龜高中的學生考上台大社會學系，看到那些文字自己都覺得很難過，又何況當事人。

莊福泰說，以分數來入學只是可能相對客觀，但無法完整評量一個人，也因為如此，大學入學制度做出修正，因而有了繁星推薦等管道。特殊選才管道，看的是學生獨特能力，而希望入學更是在某些限制條件下，看見人突破自我的努力。

六龜 台大 科系

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