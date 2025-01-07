高雄六龜高中生上台大遭譏「沒那麼優質的社會系」 台大校方說話了

高雄市六龜高中一名男學生透過希望入學管道，錄取台大社會系，卻遭網友嘲諷。台大今天表示，各領域學問沒有高低之別，只要是有心向學，學校都予以肯定且鼓勵。

高雄市六龜高中一名男學生透過「希望入學」管道，錄取台大社會系，成為六龜高中創校以來首位上台大的學生，獲得許多媒體報導，卻遭部分網友嘲諷「原來考上的是沒那麼優質的社會系」等語。

台灣大學校方今天透過文字回應，各領域學問沒有高低之別，只要是有心向學者，並努力往其專業領域發展，無論是就讀什麼科系，台大都予以肯定且鼓勵，也期許學子們畢業後能夠服務人群、回饋鄉里、發揮利他精神。

為照顧弱勢學生，台大依據教育部制訂的「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，設立「希望入學計畫」，招收低收入戶或中低收入戶學生、特殊境遇家庭子女、新住民子女、偏遠地區學生等，希望入學精神著重於照顧經濟環境及社會資源條件長期以來較困乏的學生。

台大希望入學甄選方式採取書面審查，學系若有需要，也可安排考生到校口試或電話訪談。台大同時也提供希望獎學金，協助弱勢學生就學。

根據台大近3年的資料顯示，112至114學年的希望入學招生，每年均提供50個名額；112學年錄取47名、44名報到；113學年錄取45名、42名報到；114學年錄取45名、44名報到。