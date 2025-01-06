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高市六龜高中生上台大遭嘲笑 雄中校長：特殊選才看能力

中央社／ 高雄6日電
高雄中學校長莊福泰。(圖／高雄市教育局提供)
高雄中學校長莊福泰。(圖／高雄市教育局提供)

高市六龜高中一名男學生錄取台大社會學系，為創校以來首位上台大的學生，但遭部分網友嘲笑。高雄中學校長莊福泰說，分數無法完整評量一個人，特殊選才，看的是獨特的能力。

六龜高中一名男學生透過「台大希望入學」管道，錄取台大社會學系，成為六龜高中創校以來首位上台大的學生，受到許多媒體報導，但卻遭部分網友嘲笑。

莊福泰在臉書（Facebook）發文表示，看到某些人發文嘲笑六龜高中的學生考上台大社會學系，看到那些文字，自己都覺得很難過，何況當事人如果看到。

莊福泰說，用分數來入學，只是可能相對客觀，但分數無法完整評量一個人。因為有這樣的問題，大學入學的制度做了一些修正，所以，有了繁星入學，看的是3年在校的努力和均衡學習。特殊選才，看的是獨特的能力。

莊福泰表示，希望入學，在某些被限制的條件下，看見某些人突破自我的努力。申請入學，除了分數，也看學習過程中的自我成長。分科考試，透過考試了解學生的學習成效。

他指出，針對不同特質和條件的學生作了一些設計，這對應的是，人有各種不同的優點、能力和缺點、限制，讓各種不同優點和能力發揮是人類發展的重要因素，雖然這樣的入學制度不能說完美，但至少比只看分數的單一路徑要稍微對應到不同特性的學生。

莊福泰表示，長期以來，社會受到考試制度的影響，比較傾向知識的學習，而忽視了其他能力、道德和價值觀的重要性，於是容易用分數來比較甚至評價一個人，分數或許可以呈現一個人對於某些科目的學習，但無法用來評價一個人的全部。

他說，六龜高中學生上了台大社會系，相信教授們看重的不會只有學業，而是學生在雙親過世和偏鄉的環境中，能保有那種樂觀進取積極學習的態度，且有相當進入大學繼續學習的能力。期待社會多給不同特質的學生一點支持和鼓勵。

六龜 台大

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