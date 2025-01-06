大學術科考試考場公布 22日開始考試

大學術科考試委員會今日公布試場分配表，今年共有7610位考生報考，1月22日至2月9日依序舉行體育、音樂、美術各組考試。大學術科考試委員會聯合會召集學校國立台灣師範大學表示，今年考生整體人數較往年減少367人，各組報考人數以體育組3903人最多，2855人報考美術組次之，委員會提供電腦網路查詢試場服務（https://www.cape.edu.tw/）。

體育組考試時間為1月22日至1月24日，考試地點為國立體育大學。音樂組考試時間為2月4日至2月6日，考試地點包括台師大、台北市立大學與國家音樂廳，各科考場因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。美術組考試時間為2月8日至2月9日，考試地點包括師大附中、台師大、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前一日（2月7日）下午2時至4時開放考生看考場，考場教室內不開放。

大學術科考試委員會提醒考生，術科考試當日務必記得攜帶准考證應考。如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術術科、音樂術科考試會依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消該項目成績。

音樂術科主、副修與視唱考試時，最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到手續，考生應特別留意各場次辦理時間，至台師大音樂學系及北市大音樂學系網站確認各場次考試時間及考序安排。

大學術科考試委員會提醒，申請身心障礙應考服務通過審查的考生，請務必在考試前主動聯絡所在考區，以便確定考試地點、輔具及其他相關服務事項。