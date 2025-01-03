基中清寒生台清大雙榜感動人 謝國樑大讚了不起：全力協助

台大與清大的希望入學與特殊選才公布，國立基高中基中數理班王辰瀚雙上榜，他一路不向命運低頭發奮苦讀，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書的故事，昨天本報獨家報導後引發社會關注，市長謝國樑今天說，他的故事非常了不起，也很感動人，將透過市府及民間企業加以協助，大家一起幫助他。

謝國樑說，清寒學生王辰瀚一路奮發向上的故事，非常的了不起，也十分感人，過去市府就注意到這位學生，如今有很好的成績，市府除了給予鼓勵、祝福外，也會邀請更多的民眾企業、文教基金會等協助。

謝國樑表示，不管最後他最後要選台大還是清大，在學習的過程中和路途上，都會透過政府和民間來協助，很多企業已有表達，樂意支持基隆的學生，希望透過市府和民間的力量，大家共同努力，造就更多基隆的優秀學子。

基隆市政府教育處表示，王辰瀚雖家境清寒，仍奮發向學，經特殊選才錄取台大及清大，非常優秀。基隆市為鼓勵優秀的清寒學生努力學習，訂有「高級中等以上學校清寒優秀學生獎學金」，這次將以專案方式，由市長頒予獎學金2萬元鼓勵、支持，讓他在大學階段，可以運用這筆獎學金添購所需物品。

教育處並說，市府亦積極媒合英語及大學相關科系資源，希望讓王辰瀚在升學的暑假可以預作準備，迎接新的挑戰。

王辰瀚雙上榜後喜極而泣說，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩」。王辰瀚是中低收入戶，家中僅靠舅舅打零工照顧他和他的爺爺、奶奶，從小沒有父親的他，與家人們住在嚴重漏水的房子內，沒有書桌那就在餐桌念書，吃完飯就是念書的時間；下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶。

一名王爺爺將自己的退休金一部分，自國中起一路扶助王辰瀚求學，只希望這孩子不要餓著，並到基中當面鼓勵他。

王辰瀚發奮向學，在多項競賽嶄露頭角，曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作等。弱勢的背景讓他努力克服各項挑戰，高中成績都維持在全校1%。

王辰瀚說，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩」，他感謝求學路有這麼多人幫助他，發願日後想在東北角的偏鄉學校擔任義工，回報鄉里，他在高中當扯鈴義工教學，常義務至國中與國小教導科學。