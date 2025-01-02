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學測最後衝刺重整理少做新題 南女中調整鐘聲時間提早適應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測還剩2周要考，老師認為調整作息對錯誤題做重整最重要。本報資料照片
學測還剩2周要考，老師認為調整作息對錯誤題做重整最重要。本報資料照片

今年學測1月18日登場，離考試還有2周，老師建議學生除了依考科時間調整作息，目前應做收攏動作，重新整理過去常見的錯誤題，好好溫習，以及練習考古題，少做新的且不會的題目，以免干擾心情。南女中本周起把高三鐘聲調整，讓學生提早適應。

台南女中設有虛擬鐘聲設備，各班都可設定不同的鐘聲時間，因應校內各科考試時間不一，為了讓高三學生能把作息調整為學生學測考試時間，本周起三年級教室內的中午下課鐘聲提早到11點40分，午休時間也提前到12點10分。

南女教務主任胡瑞原說，學測快到，考生除了要調整作息時間，也要保持平常心，上周期末考結束後，多數學生還是留在學校讀書，因老師也是隨既定安排的課程時間到班，學生到校讀書，有疑問就能隨時問老師，即使下了課，若有問題，也可以到辦公室問老師，有助學生安心讀書。

台南二中教務主任涂益郎說，學測還有兩周，會提醒學生不要做太多新的且自己沒見過的題目，若自己又不會寫，可能會認為自己所做的題目還不夠多，而亂了心，影響準備考試的心情。最後兩周的衝刺，學生重新整理自己常錯的題目，好好溫習及了解，以及多寫考古題，掌握考試方向，針對不足處做最後充實。

把作息時間調整到與考科時間一樣也很重要，以免中午考試時仍昏睡不清醒，為此，有老師把1節課的考試，調整為連2節考試，讓學生提早適應學測的考試時間和節奏。期末考試結束後，半數以上學生也都繼續到校讀書及複習，事實上，跟著學校的節奏走，除了有問題可問老師，同學間也可以聊天、討論以紓解壓力，反而是最好的準備方式。

學測 考古

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