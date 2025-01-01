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屏北高中小清華原民班古子蕙希望入學 錄取台大社工系
國立屏北高中小清華原民班三年級古子蕙，特殊選才台大希望入學錄取社工系。她來自台東縣武陵部落布農族，參與部落文化，未來希望能用社工專業，改變部落孩子只能在當兵、護理師間做選擇，拓展視野。
古子蕙說，她原本第一志願想念會計系，但在準備備審資料時，發現她個人經驗與參與活動與社工系相關，心想既然不排斥，也有一些興趣，第一志願就選擇社工系。
古子蕙說，她從國中開始，在部落參與各類文化活動和社區計畫，部落每年辦部落巡禮、山訓，跟老人家上山等，讓她看見文化傳承重要性。高中時，她也成為帶領者角色，也讓她對布農族文化更深入了解。
古子蕙說，她感謝IBU部落共學團老師們，在台東部落為學子舉辦課後輔導等活動，陪伴她長大。當初她也是部落老師鼓勵下來念屏北小清華原民班。
「文化的延續與發展需要每一代人的努力」，古子蕙說，她希望能在此過程成為積極推動者，她參加第六屆國教署青少年諮詢委員會。倡議原住民族學生權益。
古子蕙提到，未來她希望運用社工系所學，回到部落，改變孩子對未來選擇，拓展視野，不再侷限過往長輩對「鐵飯碗」職業既定印象，例如護士、軍人或公務人員，「穩定」職業，透過教育與陪伴，讓下一代更有勇氣走出部落，探索更廣闊可能性。
屏北高中小清華原民班成立於2010年，八八風災後，由清華大學籌劃，國內首創為原住民設立專班，今年邁入第15年。
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