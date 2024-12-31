特殊選才 卓蘭高中新台灣之子徐莉蓁錄取中正大學法律
今年特殊選才放榜，新台灣之子苗栗縣國立卓蘭高中學生徐莉蓁，錄取國立中正大學法律學系法學組，也是該系組正取唯一名額，尤其她是卓蘭高中國中部直升學生，就近入學好表現，家庭及學校都備感榮耀。
徐莉蓁家中經營果園，種植大梨、橘子，母親來自印尼，選擇以高敏感族群為自主學習主題，與同學合作進行調查，深入理解族群的特質，並推廣尊重和理解少數群體的理念，不僅提高了同學對相關議題的認識，也為校園內營造出更加包容的氛圍。
她在校積極參與地方史口述歷史項目，致力保存文化遺產，同時提供多元視角，支持教育與研究，導師陳紀帆肯定她在學習過程，展現了出色的批判性思維能力，獨立分析複雜的社會問題，並提出具體解決方案，更擁有同理心與使命感，因此在特殊選才脫穎而出。
卓蘭高中校長張智惟印象深刻，徐莉蓁曾隨著他參與社區服務，徐莉蓁縝密考量服務的每個步驟與細節，便能更敏銳地去感受受眾的需求、情感和反應，深受社區民眾的肯定。
特殊選才錄取中正大學法律系法學組，徐莉蓁感謝公民老師陳慧美透過課堂上的案例分析與法律討論，啟發她對社會議題的深入思考，法律作為維護公平與正義的重要工具，將來就讀中正大學，期望透過專業學習和實際參與，促進社會公平，維護弱勢群體的權益，成為有影響力的社會工作者。
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