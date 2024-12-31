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國中成績倒數逆襲上台大！ 花蓮高農學生志願當樹醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮高農農場經營科3年級學生陳鉉澕，國中成績是班上倒數第4名，透過特殊選才入學管道，更逆襲錄取國立台灣大學農藝學系，令人刮目相看。記者王思慧／攝影
花蓮高農農場經營科3年級學生陳鉉澕，國中成績是班上倒數第4名，透過特殊選才入學管道，更逆襲錄取國立台灣大學農藝學系，令人刮目相看。記者王思慧／攝影

花蓮高農農場經營科3年級學生陳鉉澕，國中成績是班上倒數第4名，對於植物與農場經營有興趣，將學科與實作結合，不僅獲得高中農業類技藝競賽金手獎冠軍，透過特殊選才入學管道，更逆襲錄取國立台灣大學農藝學系，令人刮目相看，他希望未來攻讀研究所，立志當一名樹醫。

為了準備農藝競賽，陳鉉澕說，覺得頭腦塞了很多東西，怎麼背都記不起來，每天熬夜讀書，早上到學校上課而精神不濟，容易在課堂打瞌睡被老師罵，一度想放棄。

他說，後來漸漸找到適合自己讀書的方式，將課本知識結合實作，增加記憶點，比賽前努力做題目、整理表格筆記等，最後如願得到高中農藝競賽金手獎冠軍。

面對將入學台大，陳鉉澕表示，其他學生大部分是普通高中畢業，職校生與普高生在學科方面落差很大，因此規畫在明年9月入學前，利用學校資源盡力補足英文、化學等科目知識，才能在大學學習更容易上省。

針對大學畢業後的規畫，他說，想繼續攻讀植物醫學方面的研究所，朝樹醫等目標邁進，更提到現在農民普遍缺乏病蟲害知識，可能誤用殺蟲劑汙染環境，希望未來能將學習到的知識幫助農友。

另名考上國立聯合大學的李佳華，是花農生物產業機電科學生，從小展現對於機械手作的興趣，自認在機械上能比男生更細心。

花農這次有6名高三生以特殊選才入學管道錄取國立台灣大學、中興大學、宜蘭大學、聯合大學、私立中原大學等，升學成績大放異彩。

花農這次有6名高三生以特殊選才入學管道錄取國立台灣大學、中興大學、宜蘭大學、聯合大學、私立中原大學等，升學成績大放異彩。記者王思慧／攝影
花農這次有6名高三生以特殊選才入學管道錄取國立台灣大學、中興大學、宜蘭大學、聯合大學、私立中原大學等，升學成績大放異彩。記者王思慧／攝影
考上國立聯合大學的李佳華，是花農生物產業機電科學生，從小展現對於機械手作的興趣，自認在機械上能比男生更細心。記者王思慧／攝影
考上國立聯合大學的李佳華，是花農生物產業機電科學生，從小展現對於機械手作的興趣，自認在機械上能比男生更細心。記者王思慧／攝影

台灣大學 技職 特殊選才

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