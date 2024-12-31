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南一中家長會挺孩子拚學測不手軟 活力補給站美食滿滿

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中在學測前1個月開辦活力補給站，家長會免費提供晚餐，讓學生安心地留校讀書。記者鄭惠仁／攝影
台南一中在學測前1個月開辦活力補給站，家長會免費提供晚餐，讓學生安心地留校讀書。記者鄭惠仁／攝影

升大學學測明年1月18日登場，台南一中為讓學生做最後衝刺，每天放學後開辦活力補給站，讓學生安心地留校自習，10多名老師輪流為學生排難解惑，增強戰力，共有400多名學生參加。家長會也大方地提供免費的美味晚餐，幾乎每晚菜色都不一樣，希望提升孩子的衝刺能量。

南一中在學測前1個月為提供學生更好的讀書環境，開辦活力補給站，提供好吃又營養的晚餐，讓留校夜讀的學生享用，並且各科老師都輪流支援，讓學生詢問疑難不懂處，家長會也大力支持，負擔所有晚餐會用，此一補給站辦出成績，申請上頂大及理想科系的學生逐年增加，今年有近十分之一的學生進台大，另有81.5%的學生錄取國立大學或中醫牙，其中錄取頂大、中醫牙人數超過46%。

去年的活力補給站有300多學生參加，今年有400多名學生，人數創新高，家長會的開銷也增加，不過，家長都踴躍捐款，讓學生無後顧之憂。校長廖財固說，今年開辦前有先告知各班班長，並先登記人數，也因此參加晚自習人數較往年多。

家長會很用心，每天在用餐時間，會長與副會長都輪流為學生服務，而且也是提供學生較喜歡的美食；設在校內的便利商店萊爾富也優惠提供茶葉蛋，補給站讓學生放學後不用到校外找吃的，就可在校內吃到美味晚餐，省下許多時間，可更專心讀書。

廖財固感謝家長會的贊助，讓學生可全力衝刺，補給站12月15日開辦，晚餐費用已花了60萬，但也因為家長陸續贊助，經費無虞。廖財固說，碗粿、土魠魚羹是台南美食，觀光客來台南必吃，但之前的觀察，學生反而不喜歡，令人覺得奇怪。因此，這次都沒把這兩種美食列入晚餐，學生較愛吃的是燒肉飯、火雞肉飯、蔥肉餅、肉夾饃、味噌湯、玉米濃湯、酸辣湯，觀察中看到年輕人對吃的喜好。

台南一中在學測前1個月開辦活力補給站，家長會免費提供晚餐，讓學生安心地留校讀書。記者鄭惠仁／攝影
台南一中在學測前1個月開辦活力補給站，家長會免費提供晚餐，讓學生安心地留校讀書。記者鄭惠仁／攝影

114學測 南一中 台南

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