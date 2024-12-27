註冊率低 建國科大：加強境外招生 預計明年春季班可達六成
教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，共有9所大專校院未達6成，其中彰化縣建國科大註冊率57.37％，建國科大表示，面臨國內少子化挑戰，學校國際合作處也積極推動明年春季班境外招生，預計113學年度招生率可達60%。
建國科技大學表示，今年教育部核定建國科大招生總名額為1382人，目前日間部與進修部新生註冊人數共697人，加上秋季班境外生225人，全校註冊率達57.37%。
建國科技大學表示，已再透過國際合作處積極推動114年春季班境外招生，已招募約200人，預計新生總數可提升至1122人，113學年度招生率可達60%，較112學年度增加200人以上，境外生可顯著增強註冊率，展現學校因應少子化的策略成果。
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