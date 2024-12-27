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新竹玄奘、元培註冊率未達6成 將多元招生、調整名額

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹地區有2所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，分別為私立玄奘大學與光宇學校財團法人元培醫事科技大學。記者黃羿馨／攝影
新竹地區有2所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，分別為私立玄奘大學與光宇學校財團法人元培醫事科技大學。記者黃羿馨／攝影

教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，新竹地區有2所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，分別為私立玄奘大學與光宇學校財團法人元培醫事科技大學。兩所學校均表示將會開拓多元管道招生及因應社會產業需求調整招生名額。

根據教育部統計，今年仍有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，除3間宗教性質學校外，國立台東專科學校註冊率僅36.54%，也是唯一註冊率未達6成的公立學校。

私立大學則包括大葉大學註冊率56.35%、真理大學30.49%、玄奘大學58.48%；私立科大則是建國科大註冊率57.37%、光宇學校財團法人元培醫事科技大學註冊率54.71%。

玄奘大學表示，因應少子化的挑戰，校方早已開拓多元管道招生。除日間學制的招生外，碩士班及碩士在職專班的註冊率一向有不錯的表現，並持續擴展生源，今年國際學生的招生表現更是亮眼，校方在因應少子化的衝擊上已有準備，在財務上也非常健全。

元培醫大表示，113學年實際招收新生1069人，較去年951人多118人，還有100位境外新生明年春季才入學，尚未能計入註冊率；另外，進修部四技註冊率偏低影響全校註冊率，顯示相關系所在新竹地區目前無進修需求，學校將因應社會產業人才需求調整進修部招生名額。

玄奘大學 註冊率

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