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註冊率僅3成敬陪末座 真理大學：已擬方針因應
教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，註冊率最低者為真理大學，僅30.49%。真理大學指出，學校與所屬台灣基督長老教會及校友，已擬定方針因應，積極開拓多元招生管道。
據教育部統計，今年有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，若減去宗教學校則為6所，較去年19所大減，其中註冊率最低者為真理大學，註冊率僅30.49%，雖比去年25.73%高，但已連續3年未滿6成。
此外，真理大學日前因未如實提報回流招生名額，美化缺額率。教育部10月初公布，扣減真理大學114學年565名額，前校長陳奇銘也遭教育部行政懲處開罰60萬，而學校10月初公告徵求校長，但目前仍由代理校長李宜芳暫代。
真理大學說，感謝各界對學校的關心，針對少子化造成的招生減少，學校與所屬台灣基督長老教會及廣大校友，已擬定方針積極進行因應策略。除了持續優化教育品質，並積極開拓多元招生管道，期許因應時代需求，永續發展。
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