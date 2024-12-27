註冊率跌落「淹水線」 大葉：因應國家發展方向設系招生

113學年大專院校註冊率有9校未達6成，彰化縣大葉大學名列其中，對此大葉回應表示，雖招生未達預期，但辦學品質不會到影響，且學校財務體質相當穩健，請家長與學生放心。

教育部統計今年9所大專校院註冊率跌落「淹水線」以下，未達6成，彰化縣有3所大學就2所註冊率不如預期，大葉大學註冊率56.35%敬陪末座。

大葉表示，招生雖未達預期，但學校辦學品質不會受影響，且學校財務體質相當穩健，請家長與學生放心。

大葉說，為迎戰少子女化的挑戰，已因應國家政策發展調整方向，近年來校方新設職能治療學系、學士後護理學系給學生帶來更多發展機會，114學年度更是瞄準產業需求，成立半導體學士學位學程，並與國立大學簽署合作意向書並積極推動產學合作，培養學生跨域技術整合能力，幫助學生未畢業先就業。

彰化縣原有5所公私立大學，私立中州科技大學、明道大學在去年和今年先後退場，縣內現有國立彰化師範大學、大葉大學、建國科大。