28個公立大專院校碩博班註冊率掛零 台大2個、中央最多

教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，除了有9所大專校院未達6成「淹水線」。另外，今年共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零，其中台灣大學有2個，學制部都是博士班；中央大學6個為最多。清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學等頂大也都有各有系所（組）0人註冊。

教育部統計，全國共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零。頂大部分，台大社會學系博士學制及台大綠色永續材料與精密元件博士學位學程註冊率為零；此外，清大有1個、陽明交大有1個、台師大有2個 。

在28個註冊率掛零的碩博班中，又以中央大學6個為最多，分別為經濟學系、產業經濟研究所、化學學系、機械工程學系光機電工程博士班、工業管理研究所、生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班：其次則為雲科大，共有4個碩博班註冊率為零。

教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目。

教育部建議，學生和家長在選學校時，可先至平台了解學校財務、招生狀況，根據上述資訊綜合評估。