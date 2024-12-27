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113學年大專註冊率 9校跌破6成淹水線、真理大學僅30%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天上午10點於「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片
教育部今天上午10點於「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片

教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，共所大專校院註冊率百分之百，另有9所大專校院未達6成，若減去宗教學校則為6所，較去年19所大減。註冊率最低者為真理大學，註冊率僅30.49%。

根據教育部最新資料，8所大專校院註冊率達100%，若不含宗教學校則有6所。分別為國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學，以及兩所國立科大台灣科技大學與台北科技大學。

但根據教育部統計，今年仍有9所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，除3間宗教性質學校外，國立台東專科學校註冊率僅36.54%，也是唯一註冊率未達6成的公立學校。

私立大學則包括大葉大學註冊率56.35％、真理大學30.49％、玄奘大學58.48％；私立科大則是建國科大註冊率57.37％、光宇學校財團法人元培醫事科技大學註冊率54.71%。

另外，在淹水線以上但未達7成者，私立大學則有中華大學、長榮大學、佛光大學；私立技專校院則包括聖約翰科大、中國科大、東南科大、修平科大、中華科大、醒吾科大、德育護理健康學院、慈惠醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校。

根據歷年統計，去年112學年註冊率未滿六成為19校、111學年同為19校、110學年7校、109學年則為12校。其中國立台東專科學校已連續3年入榜，連續3年入榜的大學還包括真理大學、大葉大學等。

教育部表示，教育部提供學生類、校務類及財務類等公開資訊，財務類收錄學校收入、經常支出、可用資金等情況，建議學生和家長在選學校時，可先了解學校財務、招生狀況，根據資訊綜合評估。

教育部 科學 註冊率

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